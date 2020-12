España buscará el pase para el Mundial de Qatar ante Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo

España tendrá un grupo asequible para conseguir el billete para el Mundial de Fútbol que se celebrará en Qatar en el 2022. Tuvo suerte el conjunto de Luis Enrique puesto que solo Suecia, curiosamente contrincante también en la Eurocopa, parece reunir alguna dificultad para cortar el camino del éxito a 'La Roja'.

El Grupo B, con España, estará también formado, aparte de Suecia por Grecia, Georgia y Kosovo. Estas dos últimas selecciones, muy flojas, no deben ser obstáculo para los españoles. Curiosamente, Kosovo es un país que no ha sido reconocido de forma oficial por el Gobierno de España.

Un grupo de solo cinco selecciones

El torneo comenzará en marzo del 2021 y finalizará en el mes de noviembre. En total, serán 13 las selecciones europeas que acudirán a Qatar. Diez de ellas accederán de forma directa y otras tres lograrán el pase en un 'play-off', entre segundos de grupo, que se celebrará en noviembre del 2021. España, al ser uno de los cuatro equipos que juegan la final de la Liga de las Naciones está enclavada en un grupo de cinco y no de seis selecciones, con lo que se ahorra viajes, sobre todo ante contrincantes muy flojos. Además, de no quedar al menos segunda, lo que se aventura como muy difícil, tendría el acceso directo al 'play off' por su condición precisamente de finalista de la Liga de las Naciones.

Los grupos

Grupo A: Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo y Azerbayán.

Grupo B: España, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo

Grupo C: Italia, Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania

Grupo D: Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán

Grupo E: Bélgica, Gales, República Checa, Bielorrusia y Estonia

Grupo F: Dinamarca, Austria, Escocia, Israel, Islas Feröe y Moldavia

Grupo G: Países Bajos, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar

Grupo H: Croacia, Eslovaquia, Rusia, Eslovenia, Chipre y Malta

Grupo I: Inglaterra, Polonia, Hungría, Albania, Andorra y San Marino

Grupo J: Alemania, Rumanía, Islandia, Macedonia, Armenia y Leichtenstein