España ejerce de potencia en el Europeo de selecciones

España defendió su rango de potencia del atletismo al cerrar en Bydgoszcz (Polonia) la segunda jornada del Campeoanto de Europa de selecciones en el sexto puesto pese a perder 10 puntos con la descalificación de Kevin López por pisar el bordillo en la final de 1.500.

Francia domina la clasificación con 192,5 puntos, seguida de Polonia (191), Italia (170), Alemania (169) y Gran Bretaña (160,5). España, sin los diez puntos de Kevin López, sexta con 156.

Ana Peleteiro, estandarte del equipo español junto con Orlando Ortega, discutió el oro en triple a la griega Paraskevi Papahristou. El duelo entre campeonas de Europa (la helena al aire libre, la gallega en pista cubierta) se decantó del lado de la primera, con una marca de 14,48 frente a los 14,27 de Peleteiro.

La única victoria española del sábado llegó de la mano de un renacido Miguel Ángel Sancho. El saltador de altura valenciano, cuya carrera se vio gravemente comprometida hace ocho años por una calcificación de los tendones de aquiles, dio a España una inesperada victoria y 12 puntos con una marca de 2,26, a un solo centímetro de su récord personal, que data de hace diez años.

"Venía de hacer buenas competiciones y lo he afrontado con muchas ganas. En calentamiento me he notado muy bien, sabía que iba a ser una buena competición. He llegado a las últimas alturas sin nulos y he podido conseguir la victoria", declaró.

La resurrección de Sancho coincidió con la soberbia actuación de Irene Sánchez Escribano en 3.000 m obstáculos. La atleta toledana tiró desde la salida, selección una avanzadilla de cuatro en el segundo mil y cuando sus compañeras de fuga se disponían a batirla, reaccionó en la recta para llegar segunda con 9:39.24, sólo por detrás de la campeona de Europa, la alemana Felicitas Krause.

Al mismo nivel rayó el saltador Eusebio Cáceres, que también obtuvo el segundo puesto en longitud con 8,02 (viento ilegal de +3,2), superado por el griego Miltiadis Tentoglu (8,30).

España seguía sumando muchos puntos. Óscar Husillos había sido tercero en 400 con 46.36; Jaël Bestue cuarta en 100 con 11.61; Javier Cienfuegos cuarto en martillo con 75,23 (mejor marca de un español en Copa de Europa); Sergio Fernández sexto en 400 m vallas con 49.57; Esther Guerrero séptima en 800 con 2:02.47 y Ángel David Rodríguez también séptimo en 100 con 10.83, tras la descalificación del polaco Olszewski en la salida.

El equipo español ocupaba el quinto puesto provisional, uno por encima de lo que le corresponde por marcas, batiéndose con Italia por esa quinta plaza que es su mejor resultado en la Superliga conjunta (hombres y mujeres en clasificación única).

Infracción de calle en el 1.500

Kevin López, que este año ha corrido el 1.500 más rápido de su vida (3.34.83), se batió por la victoria en la recta final después de haber tomado la punta en el 700. Mientras el polaco Marcin Lewandowski corría el último 400 en 51.6 y ganaba con holgura (3.47.88), el sevillano (tercero en 3.48.58) sostuvo un cerrado duelo con el británico Charlie Grice, segundo con 3:48.35. Pero Kevin había pisado el bordillo y los jueces lo descalificaron por infracción de calle. España perdía diez puntos.

También en fondo España dio la cara. Solange Pereira se batió con las mejores y obtuvo un gran tercer puesto en 3.000 con 9:09.76 (marca personal), y Sergio Jiménez, el hijo de Anacleto (que fue campeón de Europa de 3.000), falló el podio del 5.000, aunque logró un estimable quinto con 14:00.88.

Arantza Moreno emuló a su compañero de entrenamientos Manu Quijera e igualó su cuarto puesto en jabalina con un tiro de 57,94. Los relevos 4x100 dieron a España un quinto puesto en mujeres (43.94) y un sexto en hombres con 39.25.

Los peores resultados españoles de la jornada fueron el undécimo puesto de Miren Bartolomé en pértiga con 4,21 y el noveno de Carlos Tobalina en el peso con un tiro de 19,28 metros.

La competición acaba este domingo. Los cinco últimos equipos perderá la categoría, ya que la próxima edición regresará al formato de ocho.