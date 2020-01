España pasa a cuartos de la ATP Cup

España se ha clasificado como primera del grupo B después de vencer 3-0 a Japón en los duelos de la primera ronda de la ATP Cup disputada en Australia. Las victorias individuales de Nadal ante el nipón Nishioka y la de Bautista ante Soeda, junto al triunfo de dobles de Nadal-Carreño ante Soeda-McLahlan, han catapultado a España a pasar a la siguiente ronda.

Sin embargo, la victoria de Nadal en su duelo individual ante Nishioka, de tan solo 1,70 metros, ha sido más dura de lo previsto. El manacorí se ha encontrado con un buen rival y, a pesar de ser el número 72 del ranking ATP, ha dado mucha guerra.

Your Group B Winners and into the final 8 = 🇪🇸 #TeamSpain!



Nadal passes a stiff challenge from Nishioka 7-6(4) 6-4 to earn the tie 2-0.#ATPCup | #Perth |#JAPESP pic.twitter.com/asWT7axzF5