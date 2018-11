Espeluznantes imágenes de un accidente de F-3 en Macao

La joven piloto alemana de Fórmula 3 Sophia Flörsch sobrevivió a un grave accidente registrado este domingo en el Gran Premio de Macao, en el que otras cuatro personas resultaron heridas, informan medios locales. Varios aficionados grabaron vídeos del accidente, publicados en las redes sociales, que muestran cómo el monoplaza de Flörsch sale disparado a gran velocidad en la curva del conocido Hotel Lisboa, superando las protecciones y estrellándose contra las protecciones del circuito.

El accidente se debió a causas que todavía están por definir. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) publicó un comunicado en su página oficial de Facebook en el que explican que tanto Flörsch como el resto de heridos -el piloto japonés Sho Tsuboi, dos fotógrafos y un comisario de pista- fueron trasladados al hospital "en estado consciente". Tras el accidente, la piloto escribió en su cuenta de Twitter: "Solo quiero que todo el mundo sepa que estoy bien, pero mañana por la mañana me someteré a cirugía".

Según el diario 'Hoje Macau', que cita fuentes médicas, la alemana sufre una fractura en la columna; por su parte, Tsuboi "solo tiene dolores en la zona lumbar". La carrera se suspendió varios minutos pero finalmente fue reanudada y el británico Dan Ticktum se alzó con la victoria.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.