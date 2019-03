«Espero la mejor versión del Villarreal porque es una final»

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Míchel, técnico del Rayo Vallecano, analizó ayer cómo llega su equipo, destacando tener «confianza» en su trabajo pese a los malos resultados que le han hecho estar cuestionado y aseguró que en la «final» frente al Villarreal espera lo mejor de los suyos.

El Rayo afronta este partido en una situación muy delicada puesto que está en descenso, tiene 23 puntos y encadena seis derrotas de forma consecutiva.

«La semana de entrenamientos ha sido buena. Sabemos todos que este partido es un final, que es importante para el Rayo y tengo la sensación de que va a ser un partido muy bueno por nuestra parte», dijo Míchel.

«El Villarreal se siente con confianza por sus últimos resultados y me espero el mejor equipo, porque es una final para ambos. Me espero un buen Rayo y en los partidos restantes también. Nos quedan once finales, pero la más importante ahora es la de mañana», confesó el preparador rival.

«Mi preocupación es el Rayo Vallecano y solucionar los problemas de la competición. Ese es mi día a día. No me preocupo de cosas que no dependen de mí», dijo. El encuentro frente al Villarreal también puede ser decisivo para Míchel, puesto que una derrota podría suponer su destitución como técnico de un Rayo.