Con el espíritu del capitán

No puede jugar, pero es el capitán, así que hay que hacerle caso siempre. David Cubillas, como un aficionado más, animó y sufrió con la derrota del Castellón en la Ciutat Esportiva de Paterna. No se borra -de hecho, no se descarta para el domingo, pese a que aún está tierna su lesión muscular: «He jugado con la nariz rota, con máscara y con todo...», recuerda--, ni siquiera cuando ahora tal vez otros futbolistas deberían dar la cara.

Con ese talante, acudió al programa La Tribuna de Televisión de Castellón Mediterráneo, donde se encargó de levantar el ánimo del albinegrismo con un caso personal. Ya se salvó de un descenso a Tercera casi cantado, hace tres temporadas con el Melilla, en una situación muy similar a la de ahora del Castellón. «Lo he mirado. Teníamos 26 puntos a falta de 10 jornadas y lo sacamos», rescató. «¿Por qué no vamos a poder hacerlo con el Castellón?», manifestó el futbolista albinegro.

Efectivamente, el conjunto norteafricano tenía 26 puntos a 10 partidos del final de la temporada 2015/2016. Hacía unas semanas que David había llegado al Melilla tras la desaparición del Huracán Valencia, con el play-out a cuatro puntos (igual que el Castellón) y la salvación a cinco (ahora es uno más). Los azulones firmaron una recta final impresionante (23 de 30 puntos), para salvarse en la penúltima jornada y terminar en una desahogada novena posición.

El Castellón tampoco necesita esa cifra, puesto que con 15 prácticamente se aseguraría evitar el descenso directo para disputar la eliminatoria por no bajar.

«A algunos se les notará más y a otros menos, pero los jugadores somos los que peor lo estamos pasando porque somos personas», subrayó en el programa. «La situación no puede ser peor, pero con un pensamiento positivo es más fácil», añadió Cubillas, quien también pide «jugar con más alegría» y no venirse abajo por «fallar un pase en el minuto 5».

EL GRUPO DE WHATSAPP // El capitán descubrió lo que se cuece en el grupo de WhatsApp de la plantilla. «Hemos hablado de que queda una liga de 10 partidos, que vamos a sufrir y que va a ser jodido, pero tenemos la oportunidad de sacar esto adelante». «Nos costó Dios y ayuda salir de Tercera, así que no podemos volver a las primeras de cambio», apostilló. No obstante, salvo él y Marc Castells, el resto aterrizaron en Castalia a raíz del retorno del Castellón a la Segunda División B.

«Es una situación difícil de explicar. Hay mucho miedo en los jugadores, mucho respeto porque hay muchos que no han vivido esto. Ya habrá tiempo de buscar a todos los culpables; los futbolistas somos los máximos responsables, pero no hay que agachar la cabeza ahora, sino coger el toro por los cuernos», profundizó Cubillas en La Tribuna.