Esports destinarà 4 milions per a les instal·lacions esportives

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (DOGV) la convocatòria de les subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’any 2019.

La quantia destinada per la Conselleria per a aquestes subvencions ascendeix a 4 milions d’euros, la qual cosa suposa augmentar un 63% la quantitat total respecte a la convocatòria anterior. Aquestes subvencions tenen com a objectiu la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives en general, i d’espais esportius tradicionals en particular, a través de dos tipus d’actuacions.

L’actuació tipus A va dirigida a la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives en municipis de fins a 5.000 habitants. L’actuació tipus B és per a reforma, actuacions de millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i aquells recintes en què es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana. S’entenen com a tals els trinquets d’escala i corda, raspall, galotxa, així com frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota.

Per a les actuacions de tipus A es destinen un màxim de 2,7 milions d’euros i es finançarà el 100% del cost, mentre que per a actuacions de tipus B, es destinen 1.385.960 euros.