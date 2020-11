«Estamos muy felices con Emery y él también con nosotros»

El fútbol sin público no es lo mismo, pero la situación de la pandemia provocada por el coronavirus obliga a tener paciencia con la vuelta de aficionados a los estadios. El presidente del Villarreal reconocía, en una entrevista a Onda Cero , que su club había solicitado la presencia de aficionados en el partido de mañana contra el Maccabi Tel-Aviv, pero las argumentaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) le convencieron para echar marcha atrás. «La explicación del CSD fue coherente. Creo que todos debemos ir a la vez en la entrada de público y se debe hacer con cabeza y siguiendo el protocolo. El CSD tenía razón. No es lógico que haya público en UEFA y en Liga no. La gente no lo entendería. Si ya los políticos nos vuelven locos, no podemos marear más a la gente», aseveraba Roig.

Además, Roig se mostraba satisfecho por la trayectoria y el trabajo de Emery. «El Villarreal está jugando muy bien. Tenemos una gran plantilla y nos sentimos muy contentos con el entrenador y creo que él también con el club», apuntaba.

El presidente groguet elogiaba la vuelta del fútbol profesional y la forma en que lo había hecho. «LaLiga está gestionando bien esta pandemia. Cada partido se hace una prueba, es un coñazo, pero todo se controla. Precauciones y control. Hay que tener menos vida social, pero no podemos matar la economía. No podemos dejar de trabajar. Hay que respirar y comer», concluía. H