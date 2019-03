Estamos en vuestras manos

El propósito de enmienda global del Castellón, que ha abarcado esta crucial semana a todos los estamentos del club (consejo de administración y directiva, capitanes, cuerpo técnico...), quedará en nada si los futbolistas, en cuyas manos —mejor dicho, pies, cabezas y cualquier parte del cuerpo con el que puedan marcar un gol— residen, al fin y al cabo, las esperanzas de salvarse, no son capaces de vencer al Badalona en Castalia para mantener el hálito de vida (17.15 horas, Footters).

CON CUBILLAS... VEREMOS / Como dice esa ley no escrita pero tan real como la de Murphy, el Castellón, que adolece de gol, tiene tocados a sus dos principales referentes. Cubillas llega muy justo —entró en la lista pero no se sabe si podrá jugar—, en tanto que Jairo Cárcaba, con problemas de pubis, será una de las balas en la recámara de Óscar Cano.

Al menos, el granadino recupera al efervescente Joseba Muguruza. El guipuzcoano es de los pocos que tiene garantizada la presencia en una alineación rodeada de tanta expectación como incertidumbre, después de que el entrenador deslizara el viernes algunos cambios para ser menos plano ofensivamente hablando.

LA ‘HOGUERA’ DE PATERNA // Así, Muguruza estará en el once junto Álvaro Campos, Carlos Delgado, Satrústegui, Rafa Gálvez, Pablo Roig y César Díaz, de los pocos que se salvaron de la quema —eso sí, algunos más que otros— entre los elegidos para la primera de las 10 finales. Un encuentro que, a diferencia de todos los que viene disputando el Castellón desde hace jornadas, ya no es para tomar impulso, sino directamente para no descolgarse más de esos seis puntos que le separan de la permanencia y los cuatro con el play-out como mal menor. Cerrando la clasificación con 26, la idea es empezar a descontar esos 15 que, como mínimo, tendría que sumar para albergar esperanzas de no regresar a Tercera por la vía rápida.

En cuanto a la sorpendente convocatoria de 20, Cano, con las dos bajas seguras de Castells y Theo, así como la de Elián Guillén, todavía sin ficha por motivos burocráticos, ha incluido a los tocados Cubillas y Cárcaba... e incluso al poco utilizado Kilian. Como toda ayuda es necesaria, el Castellón tratará de aprovechar que juega con 12. Que nadie lo dude: la afición, como siempre, estará al lado de los suyos.