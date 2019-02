Esto sí es una auténtica final

Óscar Cano, siempre que habla, elude referirse, a cualquiera de los partidos que ha preparado hasta la fecha, como si se tratase de una final. Ni siquiera una semifinal. Hace unos días, antes del 0-0 en el feudo del Ebro que ha vuelto a los albinegros al farolillo rojo, Vicente Montesinos, aprovechando la presentación de los ocho refuerzos que han ido llegando en enero, tiró de la vena diplomática al decir que «ningún partido es una final pero, al mismo tiempo, todo son finales». Ni uno ni otro se ha pronunciado al respecto esta semana sobre cómo considera el duelo contra el Teruel, pero una inmensa mayoría piensa que estamos ante una final en toda regla.

Las razones son múltiples, todas ellas relacionadas con la delicada situación clasificatoria, cerrando el grupo, a tres puntos del clavo ardiendo del play-out (lo que te conduce a una eliminatoria que si la pierdes, te condena igualmente al descenso) y a cuatro de la permanencia. Todo ello a 14 jornadas para que esta sufrida temporada baje el telón.

MOTIVOS VARIOS // ¿Que por qué tiene este encuentro ese tinte dramático? Pues porque si no se gana, cundirá el pánico. Porque aquellos que aún no hayan activado las señales de alarma, los que todavía no han conectado las luces rojas, lo harán si el domingo, en torno a las siete de la tarde (el Castellón-Teruel arranca a las 17.15 horas, por À Punt y Footters, aunque es mejor vivirlo en directo), los tres puntos no acaban aquí y el Castellón, con 26, respira un poco. Solo un poco.

El Teruel está un punto por encima, así que, como mínimo, el Castellón no sería colista. En juego, además, el bonus del golaveraje particular, por el 0-0 de Pinilla. A partir de ahí, a recortar, aprovechando los compromisos a domicilio del Valencia Mestalla (en Badalona) y Ontinyent (en Peralada), más el complicado envite del Conquense, en La Fuensanta, frente al Atlético Baleares.

Matemáticamente quedan opciones. Todavía restan en juego 42 puntos; y los albinegros, con 23, necesitan la mitad. Pero de no vencer al Teruel, el Castellón ya se obligaría a ganar más del 50%, lo que encarece aún más la permanencia. Pase lo que pase el domingo no habrá nada definitivo, sí, tan cierto como que el fútbol es un estado de ánimo; y un pesimismo podría tener también su peso en el rendimiento.

Castalia, siempre castalia // Para un equipo que enfila la segunda parte del campeonato sin haber ganado fuera, que no lo ha hecho en sus últimos 17 desplazamientos oficiales (es decir, ya ha superado los nueve meses, después de aquel 0-3 en Alzira del 13 de mayo, en el epílogo de la temporada regular), Castalia cobra más importancia si cabe. Y eso que el balance, en casa, tampoco es para echar cohetes. Los orelluts habían cogido carrerilla con Cano (los triunfos frente a Conquense y Ontinyent, llamados también a pelear por no bajar), pero la derrota ante el Espanyol B cortó de raíz la reacción. Son tres victorias en casa (idéntico número de derrotas) y cinco empates), por las nueve igualadas y las cuatro derrotas a domicilio. Sin embargo, quedan dos compromisos más en Castalia que fuera, una situación que cualquiera firmaría...