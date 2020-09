Estupiñán llega por 15 millones para ser el cañón de Emery en la banda izquierda

Unai Emery esperaba la llegada de Pervis Estupiñán como agua de mayo. El fichaje de un lateral zurdo de las características del ecuatoriano ha sido su principal petición, por delante de un central, y hoy se espera que se haga oficial su contratación, después de un largo día de intercambio de documentación con el Watford propietario de sus derechos. La operación, como informó Mediterráneo, se ha cerrado en 15 millones de euros. Hoy Pervis Estupiñán realizará su primera sesión de entrenamiento en Miralcamp, pero lo hará en solitario, porque el Villarreal tiene jornada de descanso.

La llegada del lateral zurdo ecuatoriano potencia el juego de bandas, que para Emery forma parte de su ADN como entrenador. El técnico vasco prima la consolidación del juego defensivo y una mayor estabilidad y equilibrio táctica como bases para construir un equipo rocoso y competitivo. Y en el juego ofensivo las bandas tendrán un protagonismo que no tenían con el anterior técnico, que priorizaba mas el juego interior, aunque contar con Cazorla es un plus del que no dispone el actual entrenador. Cada uno en

su estilo.

FASE DE ASIMILACIÓN

Los jugadores se encuentran en una fase de asimilación del torrente de información que reciben de Emery, un técnico estricto y metódico con su trabajo que lo vive intensamente.

Y una pieza clave para el de Hondarribia son los hombres de banda, básicos en su forma de entender el fútbol, al igual que dotar de solidez y equilibrio el centro del campo con una pareja de mediocentros de trabajo y talento.

La falta de precisión en los metros finales y en el remate fueron una de las claves para no firmar la victoria en el estreno liguero ante el Huesca, un rival del que ya había avisado el propio entrenador que no iba a ser una perita en dulce. Emery ya declaró tras el encuentro que había echado de menos ese punto de finura en el envío de balones al área y, por supuesto en el remate.

Pervis Estupiñán fue uno de los motores de Osasuna la pasada campaña. El joven lateral zurdo se convirtió con la camiseta rojilla en un auténtico todoterreno por el carril izquierdo. Su potencia y velocidad causaron sensación en el pasado campeonato de Liga. Hasta tal punto que el Watford lo había cedido por dos años al conjunto navarro y recuperó al futbolista con la intención de incluirlo en una operación de venta, algo habitual en el club inglés, propiedad de Gino Poccio.

EL BRIGHTON ESTUVO EN LA PUJA

El Villarreal se ha encontrado en este traspaso con el fuerte interés del Brighton para firmar al ecuatoriano, circunstancia que puede haber encarecido la operación. Sobre todo en cuanto a la nómina del jugador se refiere. Al final, el sí de Estupiñán acabó de culminar un fichaje muy importante por 15 millones de euros. En el montante se especulaba en Inglaterra que el Watford pudiera haberse quedado con un 20-25% de los derechos económicos del futbolista en caso de una hipotética venta.

PODRÍA ESTAR ANTE EL EIBAR

Con la operación cerrada el Villarreal confía en que pueda ser alineado contra el Eibar este próximo sábado a partir de las 16.00 horas. La incorporación del ecuatoriano dejará una alternativa mas para la posición de extremo, demarcación natural de Pedraza. Las características y la fuerza del cordobés son del agrado de Unai Emery, quien ha depositado total confianza en el jugador después de su cesión al Betis.

Las bandas, sí importan... y mucho con Emery. Estupiñán es refuerzo de presente y futuro. Un auténtico cañón para el carril zurdo del Villarreal.