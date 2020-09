Estupiñán: «No lo pensé ni un segundo en venir al Villarreal»

«Todo jugador que conozca el fútbol de España y de otros países, sabe lo que es el Villarreal y esta institución. Por ello, y desde que mis agentes me dijeron que había esta posibilidad, no lo pensé ni un segundo». Así se presentó Pervis Estupiñán, en la rueda de prensa telemática, al poco de ser anunciado como jugador del Submarino para las próximas siete campañas, a cambio de un fijo de 15 millones de euros.

«Me ilusiona trabajar con un técnico como Unai Emery, ya que es un técnico referente y con el que tengo muchas ganas de poder trabajar con él», señaló. «Y respecto al club --añadió--, es verdad que ha hecho una gran apuesta por mí, por lo que quiero devolverle esa confianza», ahondó. «Tengo mucha ilusión, ya que este es un club en el que creo que puedo crecer mucho. Un club muy grande que siempre está peleando torneos muy importante», recalcó.

«Me motiva regresar a LaLiga y en un club como éste, no puedo pedir más», manifestó Estupiñán, quien no dudó en admitir que estaba también «un poco nervioso, ya que de niño siempre soñaba en jugar en clubes como este». «Estoy responsabilizado por poder devolver la confianza y el esfuerzo que el club ha hecho», incidió el lateral izquierdo, que, además, confía en «poder dejar el nivel de fútbol ecuatoriano lo más alto posible».

Estupiñán comentó que se encuentra en buena forma física, ya que ha estado «trabajando». «He entrenado con el equipo al completo y me he encontrado bien, pero esto es una decisión del entrenador», comentó sobre la opción de debutar ya de amarillo este sábado, frente al Eibar. «Como he dicho, estoy para jugar», zanjó.

¿El último fichaje?

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, que acompañó al ecuatoriano, dio casi por cerrado el mercado, al admitir que tras el esfuerzo realizado en la incorporación de Estupiñán, sumado a los refuerzos anteriores (Takefusa Kubo, Francis Coquelin, Dani Parejo y Gero Rulli), es complicado que se vaya a realizar algún movimiento más en lo que resta de ventana de fichajes (acaba el 5 de octubre).

«Hemos hecho una gran apuesta con Pervis, por lo que creo que poco más vamos a hacer con lo que queda de mercado», destacó. «Aunque es verdad que mientras quede mercado, quedan posibilidades», matizó.

El Villarreal ha invertido alrededor de 33 millones de euros en este inusual ventana de fichajes, marcada por las restricciones de la pandemia, siendo uno de los clubs más valientes.