Europa espera al Villarreal

El Villarreal CF puede volver a Europa. Diecisiete meses después, el Submarino pone proa a puestos de competición continental. Si derrota mañana por la noche al Alavés (21.00 horas), en el Estadio de la Céramica, dormirá en la tercera posición, con muchísimas opciones, incluso, de cerrar la jornada, esta 10ª, en el top-6. Solo lo evitaría que los cuatro equipos que le preceden ganasen, todos, sus encuentros.

Si los de Javi Calleja se imponen mañana a los vitorianos, se irían hasta los 17 puntos, solamente por detrás de Barcelona y Real Madrid --dicho sea de paso: no sumarán este fin de semana, por el aplazamiento del clásico al 18 de diciembre--. Empatarían con el Granada, cuyo golaveraje general sería inferior al de los groguets. Atrás quedarían, con el partido también pendiente --como le sucedería a los nazarís--, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla, los tres con 16 unidades.

Si el Villarreal gana mañana, no solo dormirá en puestos europeos, sino que lo hará, incluso, en zona Champions. Y allí permanecería todo el sábado: el único encuentro de la zona alta de ese día, es el Atlético-Ahletic que, aun en el caso de decantarse en favor de los locales, dejaría cuarto al Villarreal. El empate le valdría, porque su +7 en la diferencia global de goles (20 anotados, 13 encajados) solo es peor que el +13 del líder, el Barcelona.

¡MENUDO DOMINGO! // El domingo, los groguets estarían todo el día pendientes de otros escenarios. Empezando por el aperitivo (el Celta-Real Sociedad arranca al mediodía), siguiendo por la paella (el Granada-Betis arranca a las 14.00 horas) para concluir con el tarde (el Sevilla-Getafe comenzará a jugarse a las 18.30 horas).

Solo con que uno de todos ellos no sacara los tres puntos, el Villarreal volvería al que ha sido y es su hábitat natural, los puestos europeos, el ecosistema en el que tanto ha evolucionado pero que no ocupa desde hace exactamente 17 meses. Si gana al Alavés, no acabará la 10ª jornada entre los seis primeros únicamente si Granada, Real Sociedad, Atlético y Sevilla vencen. A los de Calleja les sirve un solo tropiezo, incluso un simple empate, para alcanzar ese primer objetivo de mínimos de la temporada.

¿DEL 19/5/2018 AL 27/10/2019? // El Submarino cerró el ejercicio 2017/2018 con un 2-2 frente al Real Madrid (19 de mayo del 2018), lo que le sirvió para superar en su mano a mano particular al Betis y terminar quinto. La pasada campaña, como todo se torció tan pronto, los amarillos nunca estuvieron más arriba de la novena plaza. Y, hasta la fecha, en el ejercicio en curso, su mejor puesto ha sido, precisamente, el séptimo de ahora. Un año, cinco meses y ocho días después, el Submarino quiere volver a Europa, cuyas puertas abre de par en par para recibir a uno de sus clásicos de los últimos tiempos.

La otra despedida de Europa fue la del 18 de abril de este mismo año, cuando el Valencia cortó el paso a los amarillos en los cuartos de final de la Europa League, competición a la que aspira regresar un Submarino que, a corto plazo, tendrá que pasar un triple examen vasco. Empieza mañana por el del Alavés, sigue el siguiente jueves (31 de octubre, 19.00 horas) en Eibar para cerrar esta peculiar trilogía de nuevo en La Cerámica (domingo 3 de noviembre, a las 14.00 horas), contra el Athletic.