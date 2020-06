Europa también cree que los árbitros ayudan al Madrid

Tal vez para comprender eso que Quique Setién definió como todo el mundo ha visto lo que pasó en San Sebastián habría que, no solo, echar mano de la frase premonitoria de Gerard Piqué va a ser muy difícil ganar esta Liga, sino recordar quién es el árbitro (catalán) Xavier Estrada Fernández, que, con la ayuda del VAR, decidió a favor del Real Madrid las tres dudas que tuvo, las tres!

Estrada Fernández es un diplomado en Trabajo Social, licenciado en Ciencia del Trabajo, es decir, de trabajo sabe un rato, además es graduado en Psicología, algo muy importante a la hora de arbitrar partidos que deciden títulos. Y, no solo eso, ojito! al dato, Estrada Fernández está ahora preparando una tesis sobre inteligencia emocional, que no es otra cosa que la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás.

Todo a favor del Madrid

Es evidente que el árbitro catalán pretendía, en el Reale Arena, sentir, entender, controlar y hasta modificar sus propios sentimientos emocionales y el de los demás, ayudado por el VAR. Pero no es menos cierto que, como anunció Gerard Piqué, algo iba a pasar y pasó todo para que ganase el Real Madrid y se pusiese líder: las tres decisiones fueron favorables a los blancos y todas ellas reforzadas por un VAR que no siempre actúa con tanta contundencia y seguridad.

Lo que me molesta, dijo Zinedine Zidane, técnico merengue, es que, al final, se habla de los árbitros, pero nosotros no podemos controlar la polémica. Nosotros ganamos en el campo. Cierto, con un penalti más que generoso, según el Daily Mail; un gol sospechoso de Benzema, según La Gazzetta dello Sport; y un tanto anulado a la Real donde la posición de Merino no parecía tan obvia como para ser anulado, según LEquipe.

La época de Butragueño

Como duelen 8 Ligas en los últimos 11 años, comentaba el excandidato a la presidencia del Barça Toni Freixa, que añadía: Han convertido el VAR en un elemento para legalizar la trampa. Entendemos que en este tipo de jugadas hay que utilizar el VAR, contó cual profesor de matemáticas el didáctico Emilio Butragueño a Movistar TV. Ellos toman la decisión correcta después de que varios profesionales hayan visto las jugadas de distintos ángulos. El fútbol, en ese sentido, ha mejorado mucho respecto a mi época.

El problema es cuando la misma y/o parecida jugada se arbitra de forma distinta. En aquel gol de Mestalla donde Suárez saltó y no tocó el remate de Messi, el Comité Técnico de Árbitros dijo que estaba a suficiente distancia como para no molestar a Diego Alvés. Al parecer, Merino, sí molestó a Courtois. Qué va a decir Courtois, pero yo estoy a seis metros de él y puede ver la pelota perfectamente!, comenta el donostiarra. O cuando, en la Supercopa, se anuló un gol de Messi por llevarse la pelota con el hombro, como Benzema en San Sebastián, y, sin embargo, el tanto de Benzema sí fue válido. ¿Cuestión de hombro? ¿Cuestión de clavícula? ¿Dónde empieza el brazo y acaba el hombro? ¿En la costura de la camiseta? Para unos árbitros en un punto, para algunos VAR en otro.

El 'Golazo', de GolTV, hizo ayer, durante su extenso programa futboleros de televisión, una encuesta de urgencia para saber a quien beneficiaban los árbitros: un 50% de los telespectadores dijeron que al Real Madrid, un 22% que al Barça y el resto se decantaron "por los dos".