Evenepoel no tendrá que operarse tras su brutal caída en Lombardía

El ciclista belga Remco Evenepoel no tendrá que ser operado de su fractura en la pelvis tras la aparatosa caída que sufrió mientras disputaba la prueba Giro IlLombardia (Italia), y seguirá un tratamiento más "conservador" y mantendrá un reposo absoluto en las próximas semanas. Su equipo, el Deceuninck-Quickstep, informó este martes de que el corredor de 20 años ha sido sometido a más pruebas tras su llegada el lunes a Bélgica, donde ingresó en un hospital en Herentals, al norte del país.

"Las fracturas en la pelvis de Remco Evenepoel serán tratadas de forma conservadora, por lo que no será necesaria una operación. Remco deberá descansar lo máximo posible en las próximas semanas para que sus fracturas puedan curarse", indicó el equipo en un comunicado. El ciclista, deportista del año en Bélgica en el 2019, dijo el lunes a su regreso al país desde Italia que piensa ya "con impaciencia" en competir la próxima temporada. "Voy bien ahora y me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado y ayudado. Mi temporada por desgracia ha terminado, pero no vamos a precipitar nada y tenemos todo el tiempo para planificar un buen retorno", indicó Evenepoel a través de de su equipo.