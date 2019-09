Un examen en forma de derbi para el Atlético y el Real Madrid

Aún en los primeros compases de La Liga, el primer derbi madrileño le pilla líder al Madrid, más allá de que hace 10 días estuviera achicando agua en París, y al Atlético de Simeone, siempre a la expectativa y confiado, resuelto a asaltar el liderato, con permiso de la Real, a costa de asestar otro golpe a la línea de flotación blanca, como ya hizo en la pretemporada. En la previa, Zidane apareció relajado, en las antípodas de cómo se presentaba ante los medios hace una semana, cuando todas las preguntas eran otra muesca en la crisis blanca. «Sé que tengo a los mejores jugadores. No me preocupa nada, sabemos que será difícil ante un rival muy bueno, pero ellos también van a tener problemas», aseguró confiado el francés. «Sabemos que sí», respondió ante la posibilidad de que una derrota ante el Atlético desate las críticas tapadas por las dos últimas victorias.

Solo torció el gesto, cabreado como un niño que no quiere dormir, cuando le recordaron el amistoso de pretemporada «No tiene nada que ver», respondió seco. «Voy a contestar lo mismo», dijo a la siguiente cuestión sobre el tema. «Nada», respondió a si habían analizado aquella derrota. Pese a todo, el partido ante el Atlético es otra prueba de fuego para el Madrid, líder tras dos victorias sin goles en contra, ante Sevilla y Osasuna, pero con pleno de fracasos en grandes citas. «Normalmente, estos partidos son cerrados, decididos por detalles», dijo Simeone.

Zidane, después de las rotaciones ante Osasuna, hasta ocho, volverá a alinear a los titulares, desde Courtois hasta Hazard, pasando por el regreso de James y del doble pivote. En el último entrenamiento trabajaron con el grupo Isco y Modric (siguen fuera Mendy y Asensio), además de Marcelo, aunque el brasileño es el que más difícil lo tiene para estar el Wanda Metropolitano y Nacho repetiría en el lateral izquierdo. Con el grupo tampoco estuvo Rodrygo, héroe entre semana con un golazo ante Osasuna, que entrenó con el filial y jugará el fin de semana a las órdenes de Raúl González en el Castilla. «Sabemos lo que hacemos con él, va a jugar con el Castilla, pero no cambia nada, es jugador de la plantilla», aseguró Zidane.

COMPETITIVIDAD ATLÉTICA / Simeone, por su parte, se presentó con semblante concentrado, con la clara intención de despachar lo antes posible y con los menos titulares posibles la rueda de prensa, antes del último entrenamiento. «Cuando llegamos, hacía 14 años que no ganábamos un derbi. Ahora somos competitivos, que es lo que me imaginé cuando me subí en avión en Argentina para venir», recordó entre respuestas sin contenido. El argentino solo tiene la baja, salvo sorpresiva medida del comité de apelación, de Morata por sanción después de su doble amarilla en un minuto ante el Mallorca.