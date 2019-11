Un examen para sacar nota

Óscar Cano visitó al Barcelona B el día de Reyes, a las pocas semanas de haber llegado al Castellón. Seguramente, se traicionó a sí mismo con el planteamiento en el Miniestadi, supeditado a la suma de puntos que sacaran al equipo del atolladero. Le salió bien la jugada, por el heroico empate, obtenido gracias a un gol en propia puerta y a buena dosis de suerte por la falta de puntería del Barcelona B. Once meses después, cambia el escenario (no solo porque toque estrenar el Estadio Johan Cruyff), sino porque amparado en el liderato, puede apostar por una idea más atrevida... aunque el técnico granadino, un enamorado de la filosofía que el holandés instauró y que luego han seguido sus discípulos --en especial Pep Guardiola-- y sobre el que ha escrito varios libros, es lo suficientemente realista para saber qué encuentro les espera. De que es singular, de que no tiene nada que ver con ninguno de los 14 disputados hasta la fecha, de ahí que esta semana haya incidido en los especiales condicionantes futbolísticos y su translación a lo mental.

Rendido a los argumentos del Barcelona B

«Es el equipo, de los 80 de Segunda B, que tiene más jugadores que van a llegar a la élite del fútbol: muchos internacionales, a caballo entre el primer equipo y el segundo de un Barça, que han sido peticiones de otros clubs de Primera y Segunda A, con unos nombres que vienen, desde hace mucho tiempo, dando que hablar...». Es la introducción de Cano para referirse al filial culé.

«No será un partido abierto. Debemos entender, porque es nuestra forma de proceder y porque es lo que más me gusta, que hay que tener la pelota, pero este partido es distinto. Hemos atacado con secuencias largas durante mucho tiempo de otros partidos, pero van a ir a por nosotros, van a presionarnos siempre, a tumba abierta», contextualizó.

Lo que no quiere y lo que quiere del Castellón

«Quiero un Castellón que sea proactivo. Que ellos no nos hundan, que no nos sometan, que no nos obliguen a defender muy atrás... Son capaces de dormirte, de hipnotizarte. Es un equipo riquísimo en procedimientos, fruto de un entrenador altamente cualificado, con unos jugadores de otro nivel», profundizó el técnico.

«Vamos a plantear un partido para ser protagonistas, pero ellos son superiores en ir a quitarte la pelota y en sacarla desde atrás, así que debemos implicar al jugador, a nivel cognitivo, a que comprenda que los tiempos que habitualmente tenemos para jugar, que no los vamos a tener. El contraataque puede ser un arma, aunque no como plan», deslizó.

Ponerlo todo en perspectiva; pasado, presente... y futuro

«Ser líder tras 14 jornadas te dice que eres uno de los equipos que mejor está haciendo las cosas», valoró. «Queremos mantener ese estatus, pero la experiencia te dice que alerta, que igual que las cosas pueden ir muy bien, pueden ir luego muy mal. Siempre trabajo pensando en que mañana me pueden echar», recalcó. «No me gustaría que si dejamos de ir líderes, perdamos la confianza en lo que hacemos. Nos hemos ganado que la gente piense que somos uno de los ocho o nueve equipos que tenemos opciones de hacer play-off. Pero si me preguntas por el objetivo, es lograr lo antes posible los 14 o 15 puntos que nos hacen falta para salvarnos, yo las he vivido de todos los colores», ahondó. «Y a partir de ahí, veremos hasta dónde podemos ir soñando», dijo. «Hacer dos puntos por partido en este grupo en una salvajada», incidió.