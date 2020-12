Exestrellas del rugby con daños cerebrales demandan a las autoridades

El exinternacional inglés Steve Thompson, ganador del Mundial del 2003, es uno de los antiguos jugadores que demandarán a las autoridades del rugby por las lesiones cerebrales que sufren actualmente, ha anunciado este martes el bufete de abogados que lleva el caso. Thompson, que no es capaz de recordar su victoria mundialista, forma parte del grupo de demandantes, en el que también están el exinternacional inglés Michael Lipman y el antiguo jugador de la selección galesa Alix Popham, según la firma de abogados Rylands.

La demanda se presentará contra la federación internacional (World Rugby), la inglesa (Rugby Football Union) y la galesa (Welsh Rugby Union) por su "fracaso en proteger (a los demandantes) de los riesgos provocados por los traumatismos en la cabeza".

Los jugadores también han creado 15 'mandamientos' que World Rugby debería aceptar para hacer la práctica del rugby más segura.

Thompson, Lipman y Popham forman parte de un grupo inicial de ocho jugadores, pero los abogados aseguraron que representan a más de un centenar, de entre 20 y 50 años, muchos de ellos con problemas neurológicos.

"El primer paso es obviamente que World Rugby, la RFU y la WRU dejen de negarlo y admitan que existe un problema", declaró Richard Boardman, del bufete Rylands.

Demencia de Thompson

Thompson, de 42 años, fue diagnosticado en noviembre de una demencia y una posible Encefalopatía Traumática Crónica."No tengo recuerdos de la victoria en la Copa del Mundo de 2003 o de haber estado en Australia durante el campeonato", declaró el exinternacional.

"Sabiendo lo que sé ahora, desearía no haber sido nunca profesional", añadió el antiguo jugador, que precisa que llegó a entrenarse cada día, incluso dos veces diarias. "Muchas de esas sesiones eran de contacto utilizando una máquina de 'melé' y yo estaba en el medio recibiendo toda la presión".

"No era raro que me quedara aturdido, viendo manchas blancas y perdiendo la memoria durante unos segundos. A veces incluso me desmayaba. Se aceptaba como parte del entrenamiento", explicó.

Popham, de 41 años, y Lipman, 40, recibieron el mismo diagnóstico que Thompson en los últimos meses.

Boardman denunció que si bien el problema de los traumatismos craneales por la práctica del rugby es conocido desde 1975, pero "inexplicablemente, parece que preocupa menos desde la era del profesionalismo, como lo demuestra el hecho de que se pasara de las tres semanas de baja obligatoria tras un golpe en la cabeza a sólo seis días en 2011".

"El rugby profesional se ha convertido en un juego con cada vez más colisiones, en la medida en que los jugadores son más pesados, más fuertes y más rápidos", denunció el abogado.

Esta problemática se ha dado también en EEUU con el fútbol americano, el deporte más popular del país, además del baseball. Un estudio reveló que el 99% de los jugadores de la NFL sufría encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa provocada por los fuertes golpes que los jugadores reciben en el cráneo.