Fallece Juan Fernández, uno de los mitos del automovilismo español

El mundo del automovilismo llora la pérdida de Juan Fernández García, que falleció, el pasado 22 de junio, a los 89 años. Campeón de España de Montaña en 10 ocasiones y ganador de 298 competiciones. Polifacético en las principales disciplinas del motor, rallys, circuitos y montaña. Nos ha dejado un verdadero mito del motor. Era querido y admirado por la afición y por todo aquel que tuvo oportunidad de conocerle.La trayectoria Juan Fernández fue una de las más significativas en la historia del automovilismo español. Fue precursor del mundo de la competición y uno de los pilotos más completos, que estuvo en activo entre 1954 y 1990. Un palmarés como el que exhibe Juan Fernández es casi imposible de encontrar, incluso entre los grandes mitos de la historia de la competición.

POR ENCIMA DE TODO, EMPRESARIO

Juan Fernández García nació en Sabadell el 13 de diciembre de 1930. Con 16 años vio competir al automovilista argentino Fangio en el Campeonato del Mundo y se enamoró de este deporte. Por aquel entonces, él ya trabajaba en una fábrica téxtil y siempre compartió su vida de empresario, con su afición al automovilismo.

Yo nunca quise ser profesional, me dedicaba al textil y en mis ratos libres, sábados y domingos, iba a correr. Toda la técnica la aprendí del maestro Paco Bultó, fundador de Montesa, explicaba Fernández a Infoperiodistas en una entrevista en 2012. Empresario, industrial del textil, amaba su trabajo y Sabadell. Hacer tejidos era su pasión. "Fernández se fijaba en lo que llevaba la gente, no le interesaba tanto si estaba de moda o no, le interesaba que fuese de calidad. Lo que sabía ver de lejos. Era elegante y con una educación exquisita, amable, cercano y humilde. Todo un gentleman. Con su simpatía y caracter afable dejaba amigos allí por donde pasaba. Era una persona comprometida con la sociedad. Tenia un corazón tan inmenso o más que su palmarés deportivo" ha recordado Carolina López-Nicolau, responsable de la comunicación del equipo formado por aquel entonces por Juan Fernández y Fermin Vélez.

UNA VITRINA REPLETA

Tras 40 años de trayectoria, Juan Fernández García compitió en 645 carreras, de las que ganó 298, dos títulos europeos, 17 títulos españoles y 19 catalanes. Empezó a competir en moto a principios de los 50, pero se pasó a los coches de la mano de Salvador Fábregas. En 1963 debutó como piloto y, a partir de aquel año, desarrolló una intensa carrera deportiva que no cesaría hasta los 90.Entre sus hitos deportivos, además de ganar 10 títulos nacionales de montaña (1961, 1964, 1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1974, 1976-83 y 1989), también fue campeón de Europa en dos ocasiones de 'sports car' (1973 y 1974).Juan Fernández García compitió seis veces en las 24 Horas de Le Mans con un quinto puesto en 1973 como mejor resultado. Fue con un Porsche 908/03 y con Francisco Torredemer y el suizo Bernard Chenevière como compañeros. Fernández fue también fundador de la Escudería Montjuïc, creada en 1968, junto a José María Juncadella, Enrique Coma-Cros y Félix Muñoz.En 1982, fue reconocido con la medalla al Mérito Deportivo de la Generalitat de Cataluña. En 2010 recibió la medalla de honor de la Fundación RACE, de manos de Miguel Arias Cañete, Presidente de la Fundación RACE. Cuenta con monumentos a su mérito deportivo en Mallorca y Málaga