Los fallos de la dirección deportiva del Castellón

La Liga avanza hacia el ecuador. Tiempo suficiente para analizar los KPI’S de la situacón deportiva del club. Es posible estudiar los datos y valorar los indicadores que te dejan. No sabría cuantificar los mensajes y las veces que me han preguntado cuándo Montesinos iba a destituir a Óscar Cano. El KPI indica que son miles los albinegros que piensan que con su salida se arreglarían los males. Si se siguen escrutando datos, uno observa que del gran número de fichajes efectuados, solo unos pocos han funcionado y la aportación de un gran número ha sido testimonial o nula en participación y en otros, insignificante en cuanto a rendimiento. Los indicadores también demuestran que los jugadores corren, por lo que en líneas generales no es un problema de actitud, pero queda claro que sí de aptitud. No llega para más.

A Montesinos le he reconocido en muchas ocasiones su papel en la reflotación del club. Pero llega el momento de mirar al presente y al futuro. Y también de adoptar decisiones. El Castellón se ha metido en una Segunda A muy profesional, con muchos clubs con pasado reciente en Primera y con estructuras y experiencias de élite. El Castellón no puede funcionar con una comisión deportiva en la que, a día de hoy, no sé a quién se puede responsabilizar del fallo en tantos fichajes y en que el club necesite ahora mismo una operación salida de entre seis y ocho futbolistas para acometer una operación entrada de un mínimo de cuatro o cinco jugadores de nivel de Segunda que puedan ser titulares y no acompañantes de banquillo, porque de lo contrario veo la permanencia muy complicada. Y lo digo hoy cuando la imagen ante el Mirandés mejoró bastante. Capítulo a parte merece el VAR. Me parece un escándalo lo que volvió a acontecer en Miranda en la acción del gol del equipo local. Si el campo no cumple las condiciones para situar una cámara en condiciones, pues... En fin. Demasiados errores en contra del Castellón.

Pero no quiero que las ramas de los árboles me impidan ver el bosque. Cano tiene su responsabilidad en la mala clasificación, pero el técnico dispara con perdigones y sus rivales con balas de verdad y algunos con bombas nucleares. Como decía antes, los KPI’S marcan que la política de fichajes ha sido errática al cien por cien. ¿Dealbert? ¿Bruixola? ¿Galván? ¿Cano? La verdad es que no sé quién es el culpable. Es cuestión de Montesinos tomar determinaciones y la omisión de ellas es la peor de las malas decisiones. Todavía quedan 27 jornadas y hay tiempo suficiente para salvar al Castellón. Ha costado mucho llegar aquí y esta afición, que no ha podido ver a su equipo en Castalia, merece todos los esfuerzos. También pienso que con un Castalia lleno se llevarían entre 6 y 7 puntos más. Ahora hay que trabajar en la operación salida a muerte y darle a Cano armamento para pelear. De momento sigo confiando en él. Y no creo en las ONGs. A luchar. PPO.