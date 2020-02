La falta de apoyo económico cancela la primera Vuelta a Castelló Féminas

La primera edición de la Vuelta a Castelló Féminas by VCV, prueba que iba a celebrarse de forma íntegra por las carreteras de la provincia entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, ha sido cancelada debido a la imposibilidad de «consolidar el apoyo económico suficiente para desarrollarla con un mínimo de garantías».

«Arrancar sin un respaldo económico fuerte y digno para esta carrera profesional nos ha llevado a considerar que es mejor coger aire y trabajar todo el año para la edición del 2021», comenta la directora de la prueba, Silvia Tirado, quien no duda en añadir que «desde que la UCI nos aprobó la carrera en octubre, hemos trabajado por y para tener el mejor ciclismo profesional en nuestra provincia, pero con todo un año por delante vamos a tener más tiempo y más puertas a las que llamar para que esta carrera sea al final una realidad».

22 EQUIPOS PROFESIONALES / Tirado, exciclista profesional y jefa de protocolo de la Volta a la Comunitat Valenciana, lamenta las molestias que se han podido ocasionar a los equipos que ya habían confirmado su participación. En total eran 22 formaciones profesionales --entre ellas el Movistar Team-- y cerca de 130 ciclistas llegadas de todo el mundo las que iban a tomar la salida en esta nueva ronda provincial. «La respuesta de los equipos ha sido mejor de la esperada. Solo queremos poder ofrecerles una carrera en la que corran como los chicos, es decir, mismos kilómetros, infraestructura y premios económicos, y vamos a seguir trabajando en esa línea», avanza.

MALESTAR EN LOS CONSISTORIOS / La cancelación de la prueba ha generado cierto malestar entre los tres ayuntamientos que iban a ser parte en esta novedosa carrera. «No entendemos cómo desde la Diputación no han sido más sensibles a la visibilidad del deporte femenino que iba a tener esta prueba y cómo no le han dado el apoyo necesario», comentaba el alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan. En una línea similar se manifestaron en el Ayuntamiento de Onda, desde donde el concejal de Ciudad Saludable, Paco Pastor, aseguraba que «la nueva Diputación ha considerado que las mujeres ciclistas no merecen todo el respaldo y les ha denegado la inversión».

También la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, quien llevó hasta el pleno el tema, no entendía cómo se podía cancelar una prueba «de gran nivel, que proyectaría la imagen de Benicàssim, Alcalà-Alcossebre, Onda y de toda la provincia a nivel nacional e internacional», al tiempo que potenciaba el deporte femenino en la provincia.

la DIPUTACIÓN, sorprendida / Por su parte, desde la institución provincial se quiso dejar claro que la cancelación de la ronda era una decisión de la organización y desvelaron que «nunca se les dijo que se iba a firmar un convenio singular», porque este tipo de acuerdos «se van a ir eliminando de forma paulatina, pero sí que se les ofreció la posibilidad de optar a subvenciones por concurrencia competitiva como hacen otros clubs y entidades. La decisión de cancelar la prueba es de la organización».