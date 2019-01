La federación confirma el Málaga-Reus

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este sábado la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender el Málaga-Reus y afirmó que no hay "ningún obstáculo" para que no se dispute el duelo "en conformidad con el régimen legal aplicable". El organismo presidido por Luis Rubiales recibió este viernes la petición de la AFE, que solicitó, tras reunirse con los 12 jugadores que quedan en la plantilla del Reus, que el encuentro de la próxima jornada no se dispute.

El club catalán sólo cuenta con una docena de fichas de la primera plantilla tras la marcha del resto de jugadores por impagos a lo largo de la temporada. David Aganzo, en declaraciones a EFE, explicó que los futbolistas del Reus no están en condiciones anímicas de jugar al fútbol por su mala situación en el club tanto psicológica como económica.

POR EL "BIEN DE LOS JUGADORES"

Por eso, solicitó la suspensión de un encuentro que, a juicio de la RFEF, debe jugarse pese a una petición que, según afirmó en un comunicado, es loable y "comprensible" por parte de la AFE y de su presidente, David Aganzo, que tiene como premisa fundamental "velar por el bien de los jugadores afiliados a su asociación".