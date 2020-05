La Federación de Peñas del Castellón se opone al play-off

La Federación de Peñas del CD Castellón (Fedpecas), junto a las federaciones de peñas del Cartagena y del Atlético Baleares (otros dos líderes de Segunda División B), se oponen a la disputa del play-off exprés para dirimir los ascensos a Segunda A. Así lo han puesto de manifiesto a través de un comunicado conjunto, en el que explican que, en vistas a la actual situación sanitaria a nivel mundial, debería primar «la salud de los jugadores, sus familias y la sociedad en general».

ARGUMENTOS // La Fedpecas justifica su visión explicando que el protocolo sanitario enviado por la Federación Española de Fúrbol (RFEF) puede ser cumplido por los clubs de Primera y Segunda, pero no por los de Segunda B o Tercera por falta de recursos, tanto económicos como materiales. Al mismo tiempo, y si finalmente se acaba jugando el play-off (para el que todavía no hay fechas), desde estas tres agrupaciones de aficionados consideran que debería ser «con las mismas condiciones previas de entrenamientos» para todos los implicados, algo que ya no se está cumpliendo puesto que algunos clubs han pasado a la fase 1 y han podido empezar a entrenar de forma individual y otros, como es el caso de los futbolistas albinegros, aún no saben ni cuándo podrán hacerlo.