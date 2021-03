La Federación Valenciana de Fútbol acude a la justicia para poder jugar este fin de semana

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ya no aguanta más. El ente que rige los destinos del fútbol regional se considera agraviada con respecto a cualquier tipo de actividades de la sociedad en general, por lo que va a llevar dicha situación a los tribunales. El motivo no es otro que el hecho de que la Comunitat Valenciana es la única autonomía donde el fútbol base y autonómico no puede competir, una situación que comenzó el pasado 6 de enero y que, a pesar de la mejoría en cuanto al ratio de la tasa de incidencia de casos por habitantes, se prolongará hasta el 12 de abril.

La FFCV ha confirmado a Mediterráneo que va a presentar una demanda doble de medidas, solicitando tanto la cautelarísima como la cautelar, en contra la resolución de Sanidad que ha entrado en funcionamiento este lunes y que mantiene el fútbol en suspenso, con el objetivo de que se pueda competir ya este próximo fin de semana.

La federación que preside Salvador Gomar denuncia que está sufriendo una discriminación con respecto a otros sectores y actividades que acarrea un perjuicio económico. La prohibición comenzó afectando a los deportistas federados menores de 12 años, pero el 20 de enero se extendió a todas las competiciones autonómicas de todas las disciplinas con tres salvedades: aquellas que otorgan un derecho de ascenso a campeonatos o competiciones de ámbito estatal. Las que son imprescindibles para obtener la clasificación a campeonatos nacionales y la competición profesional de pilota valenciana. En pleno estallido de la tercer ola, con la Comunidad liderando la incidencia y el número de fallecidos superaba el centenar diarios, todas las federaciones lo comprendieron.

Incluso con l a mejoría sanitaria patente, un mes después, el 26 de febrero, con la curva casi doblegada, se permitió el regreso a los entrenamientos al aire libre y, de nuevo, con condiciones estrictas muy estrictas para los menores de 12 años: en grupos de cuatro y sin contacto físico. Las escuelas se adaptaron entendiendo que era el primer paso para el regreso de los partidos.

SALVADOR GOMAR DENUNCIA EL AGRAVIO

Pese a ello, la Generalitat Valenciana no ha relajado no relajar las restricciones aplicables al fútbol aunque sí las de sectores como la hostelería. El presidente de la FFCV, Salvador Gomar, considera que "la competición deportiva es la única actividad cotidiana prohibida por la Generalitat en una decisión discriminatoria que impide jugar partidos a miles de futbolistas mientras están abiertos bares, cines, teatros, centros comerciales, ludotecas o gimnasios". La única mejora recogida es que los menores podrán entrenar en grupos de diez, manteniendo la exigencia de que sea sin contacto físico.

La decisión de la FFCV de acudir a los tribunales obedece también al hecho de que la finalización de las competiciones tal y como estaban previstas está en peligro, lo que se suma a los problemas económicos que está atravesando clubes y escuelas, sin taquillas ni recursos extraordinarios que se generan en torno a los partidos.

CALENDARIO DE REUNIONES Y ACTOS DE PROTESTA

La indignación de la Federación, con más de 100.000 futbolistas federados, se ha hecho evidente este fin de semana. Los equipos que sí pueden competir y los árbitros han organizado minutos de silencio y sentadas antes de todos los partidos en apoyo a los futbolistas que tienen prohibido jugar.

Además, los clubs se han adherido a una carta de protesta que el próximo martes Salvador Gomar entregará en la Conselleria de Sanidad, a donde ha sido citado a las 12.30 horas junto al presidente de la Federación de Baloncesto, Salvador Fabregat. A esa reunión está previsto que asista también el director general de Deportes, Josep Miquel Moya. No están satisfechas las federaciones con su labor a la hora de defender el deporte de competición como un ámbito seguro. De hecho creen que la Conselleria de Vicent Marzà se ha centrado en la Educación y la Cultura y se ha olvidado del deporte.

PROTESTA EN VALÈNCIA EL MIÉRCOLES

A su vez, sin tras la reunión con Conselleria no se produce avance alguno, y como medida de presión para tratar de lograr el regreso de los partidos, la FFCV ha convocado una concentración contra la discriminación de la Generalitat Valenciana este miércoles, 17 de marzo, ante el Ayuntamiento de València, a las 11.30 horas, y a las 12.30 horas delante el Palau de la Generalitat.

OBRA TEATRAL EL JUEVES Y SANTADAS EL FIN DE SEMANA

Además, para el jueves, con horario y recinto a determinar, está prevista la celebración de una obra teatral compuesta de tres actos, en un simulacro de partido de fútbol en el que habrá primera parte, segunda parte y prórroga y penaltis si así lo exige el guión.

Y si todavía los equipos de base y amateurs no pueden competir, volverá a haber sentadas entre los componentes y colegiados de los partidos que se disputen bajo la tutela de la FFCV este fin de samana, como ya ocurriera el fin de semana pasado,