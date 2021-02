Federer confirma su retorno tras el Abierto de Australia

A los 39 años, Roger Federer ha anunciado este martes en la radio suiza SRF que regresará al circuito para disputar el torneo de Doha (8 a 3 de marzo), después de más de de 13 meses de su último partido oficial, precisamente en las semifinales del Abierto de Australia del año paado que perdió ante Novak Djokovic.

El actual número 5 mundial que en ese largo periodo se ha operado en dos ocasiones de la rodilla se ha mostrado confiado en su vuelta a las pistas "deseando celebrar victorias". El tenista suizo ha elegido el torneo de Doha porque "prefería reaparecer en un torneo pequeño, para no estar tanto bajo el foco y porque la presión es menor".

Listo para jugar

Federer confesó que durante su periodo de baja ha estado más pendiente que nunca de los resultados de los torneos disputados. "Es algo que normalmente no hago si no estoy jugando", ha admitido. El tenista suizo ha ganado en tres ocasiones: 2005, 2006 y 2011.

Después de ocho meses de la última operación, Federer ha explicado que está listo para jugar. "Aunque no estoy al 100%, no estoy lejos. Soy capaz de correr, jugar sets de entrenamiento y no he tenido ningún contratiempo, así que todo es muy positivo".

En su entrevista en la radio suiza SRF, Federer ha explicado que sus objetivos del año se centrarán en Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos.

La retirada definitiva

A punto de cumplir los 40 años (8 de agosto), Federer no ha querido hablar si esta será su última temporada. "Mi cuerpo es el que decidirá el futuro", ha explicado y que no va a seguir en el circuito "a toda costa". El exnúmero 1 al que Nadal podría superar con 21 Grand Slam , si el mallorquín gana el Abierto de Australia, ha insistido que no quiere hipotecar su vida. También me gustaría esquiar, caminar, jugar baloncesto y empezar a jugar al hockey sobre hielo, ha bromeado.