Federer propone unir los circuitos masculino y femenino

Roger Federer ha propuesto que "ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan como uno solo" fusionando sus dos cuerpos rectores, la ATP y la WTA, ya que "son tiempos difíciles en todos los deportes" debido a la crisis sanitaria y el tenis puede "salir de esto con dos cuerpos debilitados o con un cuerpo más fuerte".

"¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan como uno solo? Me imagino una fusión entre la WTA y la ATP. No estoy hablando de fusionar la competición sobre la cancha, sino de fusionar los dos órganos de gobierno (ATP y WTA) que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres", reflexionó Federer en su cuenta de Twitter.

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours….