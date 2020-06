La FEF analiza más sedes para el play off y el contrato de TV

Alicante se presenta como alternativa para ser sede del play off exprés de ascenso a Segunda A, además de la candidatura de San Pedro del Pinatar y Murcia.El play off exprés puede tomar forma definitiva esta misma semana. La Federación Española negocia varias sedes como posibilidades para albergar el nuevo formato de ascenso a la categoría de plata, al margen de la que parecía ya segura de San Pedro del Pinatar, que no está descartada pero se topa con competidores importantes como Alicante y el Rico Pérez, que también son analizadas por la FEF. A favor de la capital de la Costa Blanca juega el hecho de que dispone de una amplia oferta hotelera para dar cabida a 16 equipos y buenas instalaciones para entrenar, todo factores que se deben valorar muy bien, según informaron a Mediterráneo fuentes de la Federación Española de Fútbol.

Otro dato que esperan con impaciencia los clubs implicados es la fecha del sorteo de los enfrentamientos del play off exprés, que tampoco está confirmada al 100%, aunque la FEF apunta que se efectuará alrededor del 8 de junio. Lo que sí parece estar refrendado es la fecha de inicio de la fase de ascenso para el 18 de julio.

La Federación Española confirmó que prevé esta semana ofrecer con detalle toda la información del play off exprés, una vez se culminen las negociaciones que se están manteniendo para la organización de la fase de ascenso, en la que estarán implicados 16 equipos. Todo ello conlleva un minucioso protocolo de seguridad para evitar contagios entre los jugadores por el covid-19. En esa línea, la FEF pretende seguir, con las particularidades propias del fútbol de 2ª B en cuanto a medios económicos se refiere, una línea de actuación similar a LaLiga en el fútbol profesional, que vuelve a la competición la próxima semana.

FOOTERS, LA TV DEL PLAY OFF // La Federación Española también trabaja la venta de los derechos televisivos de la fase de ascenso. La plataforma televisiva Footers, que se ha especializado en el fútbol de Segunda B, ha presentado una oferta importante y todo apunta a que será la propietaria de los derechos del play off exprés. Las televisiones autonómicas que quieran ofrecer partidos de sus respectivos equipos de ámbito geográfico deberán negociar la cesión compartida. Footers podría ofrecer paquetes de pago por partidos concretos o por toda la fase, aunque este aspecto aún no está confirmado.