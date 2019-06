Feliciano López vence en Queen's con casi 38 años

Feliciano López logró este domingo el título en el torneo de Queen's al derrotar al francés Gilles Simon por 6-2, 6-7 (4) y 7-6 (2) y se convirtió en el primer español en conquistar este trofeo en dos ocasiones. En Halle, mientras, Roger Federer se coronó por décima vez al vencer a Goffin en la final (7-6-6-1).

🇪🇸 @feliciano_lopez is the first wild card to win the @QueensTennis 🏆 since Pete Sampras in 1999.