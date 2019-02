Femenías: «Este pequeño bache se quedará en una simple anécdota»

El Villarreal B y el Ejea quedaron en tablas en su duelo del pasado sábado. Con el equipo aragonés bien cerrado atrás, la portería amarilla apenas sufrió sobresaltos y el arquero del Mini Submarino en este partido, Joan Femenías, tuvo que estar el doble de concentrado para responder con éxito en las dos únicas ocasiones rivales del partido.

El portero mallorquín tenía claro que el resultado no fue reflejo del fútbol que se desplegó en el campo por uno y otro equipo. «Hemos manejado el partido, hemos tenido muchas ocasiones y la verdad es que es una lástima que con el trabajo de todos no nos llevemos los tres puntos».

«Ha sido un partido en el que hemos jugado muy bien y esa es la línea a seguir, hay que continuar trabajando en ese sentido, para seguir mejorando. Tenemos que confiar en nosotros mismos, que estamos muy bien», añadió.

El partido estuvo claramente decantado del lado local de principio a fin. Solo en una ocasión por periodo el cuadro aragonés inquietó a la parroquia grogueta, el palo en la primera y un atento y ágil Joan en la segunda mantuvieron la portería a cero. En cambio, el juego de ataque dinámico y creativo del filial generó un número muy elevado de aproximaciones al área visitante.

El cancerbero del Villarreal B lamentó las innumerables ocasiones que no aprovechó su equipo para llevarse el partido: «Hemos tenido muchísimas ocasiones y es una lástima que no hayamos conseguido marcar ninguna».

El partido no estuvo exento de polémica arbitral, con al menos dos penaltis protestados por el filial amarillo y un fuera de juego pitado a Villa en el que el delantero malagueño partió de posición legal. El balear no quiso pronunciarse sobre la labor arbitral:«Tanto el árbitro como los jugadores lo hacemos lo mejor que podemos, no tenemos que buscar ninguna excusa».

racha de empates/ El Villarreal B encadenó ante el Ejea su cuarto partido sin conocer la victoria, el tercero en el que los pupilos de Miguel Álvarez firman las tablas. Para Joan, este bache no es suficiente para que salten las alarmas. «Seguro que a final de temporada queda como una anécdota, jugamos aquí un partidazo contra el Castellón y empatamos, salimos a Alcoy, jugando un gran partido y al final nos empatan y hoy lo mismo», argumentó.

«Lo importante es que las tenemos, que creamos ocasiones, que el equipo está bien, está activo, está vivo. Estamos ahí arriba en la clasificación y tenemos que seguir así», agregó el portero.

En lo que se refiere a su actuación personal, Joan recogió el relevo en la portería y sumó un partido más con el casillero a cero en el campeonato liguero. Las alternancias que propicia Miguel Álvarez en el once titular hacen que Joan mantenga un duelo amistoso con Diego Fuoli, su compañero en la portería del Villarreal B. «Es muy importante a nivel personal, tanto para mí como para Diego, la competencia que tenemos en el día a día». «Los dos estamos trabajando muy bien, cuando nos toca jugar tenemos la suerte de hacer buenas actuaciones, ojalá que sigamos así y podamos seguir ayudando al equipo durante mucho tiempo», concluyó el jugador del Villarreal B.