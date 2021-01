Fer Niño: «El único recurso que tenía era darle de tacón»

El Villarreal tiene un diamante en bruto. La obra de arte que realizó en Tenerife es la última muestra de la combinación de talento y olfato goleador que ostenta la última perla de Miralcamp: Fernando Niño.

Con un taconazo estéticamente perfecto y, en el tiempo de descuento para añadir más dificultad, el gaditano evitó que el Submarino se jugara su presencia en los octavos de final en una peligrosa prórroga. Un gol que sueña anotar cualquier delantero antes de su retirada y que el canterano logró a sus 20 años, cuando todavía no se cumple un año de su debut con el primer equipo.

No en vano, nadie podía imaginar lo que está haciendo partido tras partido el natural de Rota. Desde que se inició la temporada, ha ido dando pasos en el equipo de Emery hasta convertirse en una alternativa de peso para el de Hondarribia. Y es que la diana lograda ante el Tenerife, es la séptima que consigue en este curso, en sus 14 participaciones: tres goles en ocho partidos de liga, un gol en sus tres actuaciones en Europa League y tres más en otros tres partidos disputados en la Copa.

Con la sensación de haber dado un paso muy importante en su proceso de desarrollo, Niño celebró el tanto que dio la clasificación al Villarreal: « Le he dado como he podido. He visto que me llegaba el balón y que solo podía darle de tacón, así que he tratado de reaccionar rápido y sorprender al portero; por suerte ha acabado dentro y hemos conseguido una victoria muy importante».

En cuanto a su gran estado de forma, donde ha cogido el testigo de Alcácer para acompañar a Gerard en la delantera del Submarino, Niño dijo que «los delanteros vivimos del gol y ahora llevo una buena racha, encuentro portería con facilidad, y quiero seguir así para seguir ayudando al equipo».

Asimismo, el delantero andaluz reconoció que era una eliminatoria trampa, por la dificultad del rival y el factor campo que beneficiaba al club isleño. Al respecto, Niño apuntó que «el Tenerife sabíamos que era un muy complicado al que no es fácil marcarle y además con el nuevo entrenador habían conseguido mejorar y llevaban cinco victorias consecutivas. Hay que valorar más si cabe la clasificación, porque ha habido varios equipos de Primera División que han sido eliminados». Y apuntó: «La Copa es una competición muy bonita en la que no puedes tener un mal día y queremos llegar lo más lejos posible».