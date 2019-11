Fernando Alonso firma un podio en su primer rali de preparación del Dakar

El español Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula uno, subió al podio por primera vez en una competición de rallys al terminar tercero con su Toyota Hilux, junto con su copiloto Marc Coma en el rally Ula-Neom, que terminó este sábado en Arabia Saudí con la victoria del saudí Razeed Al Rajhi, que también pilotaba un Toyota.

Alonso repitió en la última etapa el tercer puesto de la anterior y acabó la competición en esa misma posición, a 16:20 minutos del ganador, Al Rajhi, que en la última etapa arrebató el título a su compatriota Yasin Bin Seaidan (Mini), líder del Rally en las jornadas anteriores, pese a sufrir tres pinchazos.

Primer podio !! Muy feliz! 🥉Seguimos con el plan marcado, paso a paso y adaptándonos lo más rápido que podemos! Gracias @marc_coma y @TOYOTA_GR



First podium! Very happy! 🥉 We continue with our plan and preparations , step by step and adapting as fast as we can! @TOYOTA_GR pic.twitter.com/LbH6rPhaz9