Fernando Giner: "En cada vestuario hay dos futbolistas que en 20 años tendrán dificultades"

Fernando Giner lo tiene claro. La vida después del fútbol puede llegar a ser de todo menos sencilla. Factores como la fama o el alto nivel de ingresos que un jugador percibe durante su corta carrera no garantizan el resto de la existencia, sino que la exponen a un vértigo mayor: el cambio drástico de unos hábitos organizados (entrenamientos, partidos, concentraciones y un alto nivel de vida), a unas reglas del juego desconocidas. Una transición traumática a la que el exdefensa internacional valenciano, como vicepresidente Federación Española de Asociaciones de Futbolistas y cabeza visible de los Veteranos del Valencia CF, pone cifras: Son unos 3.100 futbolistas los que pasan cada década por el fútbol profesional español, y ayudamos a unos 300 compañeros que no les ha ido bien.

El porcentaje es más elevado de lo que el aficionado pueda sospechar. Y permite a Giner lanzar una previsión que cala en las charlas que mantiene con jugadores en activo: "En cada vestuario actual hay dos futbolistas que dentro de 20 años tendrán dificultades". La clave está en la anticipación, en concienciar a jóvenes famosos y millonarios de la importancia de buenas herramientas: Es importante prevenir, aunque les suene raro advertirles en mitad de sus carreras, relata Giner, que ha mantenido encuentros incluso con los integrantes de la selección española. Les dices a la cara que dos de ellos dentro de veinte años van a solicitar ayuda. Se quedan serios, pensando ojalá que no sea yo.

Giner tumba otro tópico, el que los exfutbolistas están en apuros por la elección de malas inversiones, aunque haya casos públicos, como el del exdefensa internacional Óscar Téllez: El 98% de los que piden ayuda no lo hacen por haber sido derrochadores. Intervienen muchas otras situaciones y circunstancias, por mucho dinero que hayas ganado. Desde lesiones a carreras estancadas. En mi caso supe formarme, recibir consejos y tuve suerte. Las vías de asesoramiento son variadas. Giner convenció a Jaume Doménech y José Luis Gayà para entrar en la Junta de la Asociación de Futbolistas del Valencia y ver de cerca la importancia del proyecto.

Las ayudas a los excompañeros en dificultades también varían: Ofrecemos desde asesoramiento legal hasta ayuda económica. La asistencia económica se divide en dos. La directa es para aquellos jugadores que por ser ya mayores, por enfermedad o por discapacidad no pueden tener ningún empleo. Otra es la indirecta, con algún empleo. Nos ayudan en las escuelas de fútbol, desarrollando una labor o estar en bolsas de trabajo.

El fútbol femenino representa a la fuerza, en opinión de Giner, un espejo para el masculino. La ausencia de ingresos elevados en un mundo semiprofesional hace que no se pierda la perspectiva con la realidad del futuro, empezando por una formación académica en muchos casos superior. Al final, vives en una burbuja desde la que no se ve la vida real. La vida media se va fácilmente a los 80 años, queda mucha vida por vivir, quedan 60 años por delante que no vivirás solo de la renta del fútbol.