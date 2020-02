Ferrari apuesta por Leclerc pero protege a Vettel

Era un desconocido para la mayoría, un chico, Charles Leclerc, con cara de niño, que apenas había sumado un puñado de puntos en F-1 con Sauber. Incluso algunos creyeron que su fichaje había sido un delirio de Sergio Marchione, el responsable de Ferrari hasta su fallecimiento en el verano de 2018. En su segundo año en Maranello, Leclerc es la apuesta firme de Ferrari, el proyecto solido, el candidato a finalizar con el reinado de Lewis Hamilton y Mercedes en el Mundial. Un año después, es Sebastian Vettel, el tetracampeón del mundo, quien debe resolver las dudas, quien lucha por una oportunidad, quien tiene que demostrar a los jefes que merece otro contrato.

Leclerc firmó muchos más autógrafos que su compañero en los exteriores de Reggia Emilia, antes de la presentación el martes del nuevo Ferrari de 2020, bautizado como F1000. Es el favorito de los 'ttifosi'. Con cinco años de contrato bajo el brazo, Leclerc se siente como lo que es: la gran apuesta de Maranello. Me da confianza, admite con su carita de niño bueno. Sin embargo, esto no significa que los resultados lleguen solos. Tenemos que trabajar duro. Un proyecto a largo plazo es interesante para mí y para el equipo. Es muy difícil predecir a qué podemos aspirar.

EL APRENDIZAJE DE LECLERC

En su segundo año en Maranello, conozco mejor al equipo y me siento más preparado. El año pasado no sabía qué esperar exactamente, pero aprendí mucho de 'Seb' y de todo el equipo. Creo que cometí varios errores, pero aprendí la lección. En general, creo que he aprendido muchas lecciones pequeñas, especialmente sobre gestión de carrera y estrategia. Aún puedo mejorar muchas cosas. Si tuviera que decir una, trataría de tener una mejor visión de la carrera", comenta. A sus 22 años, no puedo considerarme el hombre a batir con 22 años. Voy a afrontar mi tercera temporada en la Fórmula 1, sería muy arrogante. Espero serlo en el futuro.

EL FUTURO DE VETTEL

A Leclerc solo le falta poner un número quizá el 2020 a la temporada a la que luchará de inicio a fin por un título. A Sebastian Vettel, sin embargo, le falta saber dónde pilotará en el 2021. Después de una temporada decepcionante frente a Leclerc, que ofreció su versión más dolorosa, cuando el alemán chocó contra el monegasco en la penúltima carrera del pasado año en Brasil, Vettel dice saber como solucionar la situación. He de mirar hacia a mí. Obviamente no puedo estar contento con mi rendimiento el año pasado, pero sé qué debo hacer. Es cuestión de cambiar algunas pequeñas cosas aquí y allá, asegura el alemán, que dice no sentirse preocupado por su futuro contractual con Ferrari que finaliza en diciembre. Prefiero vivir el momento, dijo tajante. "Si lo comparas con hace tres años, no tuve un contrato hasta agosto, así que estrictamente hablando estuve fuera medio año antes de que la temporada terminara. En algún punto, obviamente, tienes que resolver lo que pasará en el futuro. Pero creo que tendremos suficiente tiempo para hacerlo.

HAMILTON SE APROVECHA

En este sentido, el jefe de equipo Mattia Binotto, echó un cable al piloto alemán. Quiero responder de una manera diferente. Creo que 'Seb' es nuestra primera opción en este momento, y obviamente es algo que estamos hablando con él y seguiremos haciéndolo. Pero, sin duda, es nuestra primera opción, nuestra preferencia en este momento. Después de meses echando la red a Hamilton, parece que el inglés le ha utilizado para mejorar las condiciones de su renovación con Mercedes. Fichar a Hamilton no es algo que estemos considerando en este momento".