Ferrer deja de entrenar a Zverev

El exjugador español David Ferrer ha dejado de ser entrenador de Aleksander Zverev, según comunicó el propio tenista germano en su cuenta de Instagram y el propio exjugador de Xàbia, que cree que en el futuro volverá a entrenar a alguien. La ruptura es amistosa.

"Me gustaría dar las gracias a David por los meses que hemos compartido, los momentos dentro y fuera de la cancha, deseándole solo lo mejor en el futuro", indicó Zverev, quien trabajó a las órdenes del español desde el pasado julio. "También quiero agradecer a su familia por darme la oportunidad de pasar unas semanas preciosas con David en estos tiempos difíciles. Tengo un gran respeto por la forma en que David juega y entrena el tenis", apuntó.

El propio Ferrer ha insistido en que no hay ningún problema entre ambos en la web Punto de break. "Al acabar el año había que tomar una decisión, hablé con Sascha y le dije que prefería no continuar, que no íbamos a seguir la temporada que viene. No por nada en especial, simplemente creí que no era el momento. No ha pasado absolutamente nada entre nosotros, todo sigue bien, de hecho le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio de viajar con él durante ese tramo de temporada. Durante esos meses tuvimos una buena convivencia, fue todo perfecto", afirma el que fuera número 3 del mundo, que en la actual situación por el covid prefiere centrarse en su familia y en la organización del torneo de Barcelona. "Ha sido una experiencia brutal, pero ahora mismo entiendo que no soy la persona adecuada para ayudarle. Seguro que cuando pase algún tiempo volveré a entrenar a alguien, eso seguro”.

El pasado año, entre otros logros, el alemán alcanzó por primera vez una final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, que acabó perdiendo ante el austríaco Dominic Thiem.

Los logros con Ferrer

además de ganar dos títulos en Colonia y llegar a la final del Masters 1.000 de París Bercy.

Zverev comenzará la temporada en Australia donde tiene previsto jugar la Copa ATP y el Abierto de Australia. El tenista alemán tendrá como entrenador a su padre y, en algunas ocasiones, a su hermano Misha, que ha pasado a responsabilizarse del departamento deportivo en la federación alemana, en sustitución de Boris Becker.