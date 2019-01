La fiesta del fútbol sala en el Ciutat inicia la cuenta atrás

Ya queda menos para que Castellón se convierta en el epicentro de una gran fiesta de fútbol sala, con la disputa de dos partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) en una intensa matinal. Será el próximo domingo, 27 de enero, cuando los dos referentes provinciales en este deporte, el Peñíscola RehabMedic y el Bisontes Castellón, afrontan sus partidos de Liga. En el caso de los del Baix Maestrat, en Primera División, reciben al Barcelona (13.30 horas), mientras que los azulones se miden al Real Betis (11.15 horas) en choque de Segunda.

Se trata de una inmejorable oportunidad de ver en directo no solo al Bisontes y al Peñíscola, sino que los visitantes son dos de los referentes de sus categorías. En el caso de los anfitriones del evento, la entidad que preside Joaquín Sánchez Amorós, se enfrentarán al tercer clasificado y uno de los firmes candidatos al ascenso, del que se encuentra a solo tres puntos. Por su parte, el equipo que dirige Juanlu Alonso tratará de sorprender al líder de Primera. Y todo ello por solo 5 euros, que es el precio que se ha establecido para los dos partidos y cuyas entradas comienzan a venderse hoy (ver gráfico).

Bisontes y Peñíscola llegarán a este choque tras haber empatado a domicilio en su último encuentro y con una situación similar, ya que encajaron el gol que les impidió sumar los tres puntos dentro del último minuto —en el caso de los castellonenses dentro del último segundo— y de doble penalti. No obstante, el sabor del punto no es el mismo, ya que los del Baix Maestrat lo obtuvieron ante un rival directo en la lucha por el octavo puesto, mientras que el Bisontes lo hizo ante el colista, que todavía no había estrenado su casillero de puntos.

PRESENTACIÓN DE LA CANTERA / Los dos partidos servirán para cerrar una matinal que comenzará con la presentación de todos los equipos de la base del Bisontes, incluyendo el Burriana FS, filial de los azulones. Los equipos desfilarán desde las 9.45 horas.