FIFA 21 provoca el récord de audiencia en el fútbol holandés

El clásico de la Eredivise se conoce en los Países Bajos como De Topper. En el siempre emocionante encuentro entre el Ajax de Amsterdam y el PSV Eindhoven han jugado futbolistas tan míticos como Johan Cruyff, Ronaldo Nazario y Arjen Robben. Incluso algunos han defendido la elástica de ambos equipos como Patrick Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar y el actual entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Ahora, con dos plantillas que han dejado de ser potencias mundiales, se ha registrado al récord de espectadores en un partido de la Eredivise, y no ha sido por las estrellas que estaban en el terreno de juego. Gracias al videojuego FIFA, una enorme cantidad de jugadores del modo de juego Ultimate Team sintonizaron De Topper para ver que carta del juego iba a tener sus estadísticas aumentadas.

FIFA Ultimate Team es un modo de juego en el que, recordando la infancia de muchos, los jugadores tienen que conseguir la carta de cada futbolista para poder usarlas en los partidos. Así como en las colecciones de toda la vida, las cartas se pueden conseguir comprando sobres. Ya sea con monedas del juego o con dinero real, la opción de confiar en la fortuna no podía faltar cuando de una colección se trata.

Pero hay otras formas de hacerse con los futbolistas. Se pueden adquirir en un mercado de transferibles, en el que todos usuarios de FIFA pueden comprar y vender. También existe la opción de conseguir nuevas cartas a través de desafíos jugables - como ganar X partidos - o con competiciones semanales. Por último, existen los desafíos de creación de plantillas, en los que los jugadores pueden entregar una serie de cartas a cambio de un jugador especial o de sobres. Este último es el caso de las cartas Showdown de Sean Klaiber y Donyell Malen.

Las Showdown son un tipo de carta que dependen de los resultados de la vida real. EA SPORTS, la empresa distribuidora del FIFA, decide un partido en el que poner el foco y del resultado dependerá que carta consigue una mejora. La semana pasada el partido destacado fue el Villareal-Sevilla, con Acuña convirtiéndose en uno de los mejores laterales del videojuego gracias a la victoria de los de Lopetegui. Esta semana, el partido destacado ha sido De Topper, y tanto Sean Klaiber del Ajax como Donyell Malen del PSV han visto aumentado en un punto la valoración de su carta Showdown por el empate a dos tantos entre ambos conjuntos. Pese a que el partido se jugó el domingo, la mejora en las estadísticas no fue instantánea, por lo que desde la propia cuenta del Ajax, se ha bromeado a EA SPORTS con que se han tomado su tiempo en aumentar los atributos del lateral Klaiber.

It took a while, @EASPORTSFIFA...😌



But the wait is over!#ajapsv ∽ @AFCAjax_eSports https://t.co/bHhPCpft4K pic.twitter.com/Kk3J5lu1zb