La FIFA defiende a Infantino y asegura que "no tiene nada que ocultar"

El secretario general adjunto de la FIFA, Alasdair Bell, aseguró este lunes en una rueda de prensa telemática que ni la organización ni su presidente, Gianni Infantino, tienen "nada que ocultar" a raíz de la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, el pasado 30 de julio.

Esta investigación está relacionada con una reunión que Gianni Infantino mantuvo con el anterior fiscal general, Michael Lauber, y por la que Stefan Keller cree que se pudieron haber cometido varios delitos, incluidos abuso de poder, violación del secreto al que están obligados los funcionarios públicos, asistencia a infractores e incitación a tales actos.

SIN BASE

Bell remarcó este lunes que ni la FIFA ni Infantino "tienen nada que esconder" y mostró su predisposición para ser "lo más transparentes posibles y que la verdad salga a la luz", apuntó el dirigente. "Quiero que quede claro que no hay ninguna base, basada en hechos, para esta investigación penal. No hay ninguna descripción de comportamientos delictivos de ningún tipo, a no ser que reunirse con el fiscal general se haya convertido en un delito en Suiza", ironizó.

El secretario general adjunto de la FIFA aseguró que Infantino no sabe qué ha hecho mal, puesto que las reuniones forman parte de su trabajo. "Estamos cien por cien seguros de que no ha habido ningún comportamiento delictivo ni habrá una condena penal al presidente de la FIFA", dijo Bell.

Alasdair Bell reconoció que esta investigación penal "ha dañado a la FIFA y al presidente de la FIFA", se comprometió a cooperar "al cien por cien con la investigación" para que "la verdad salga a la luz y salga rápido". Según el mandatario, "no hay nada, cero, desde una perspectiva jurídica que nos condene", indicó.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

El secretario general adjunto de la FIFA recordó asimismo que la investigación parte de una denuncia anónima. "Si alguien abre una investigación penal, debería haber un buen motivo para ello y la verdad es que no existe ningún motivo. Hay denuncias anónimas. No sabemos quién ha hecho esas denuncias. Es la génesis de la investigación, me imagino. Las personas que hicieron las denuncias tal vez querrían ver caer a Infantino", comentó Bell.

"En esta situación, vemos un componente absurdo y se intentan establecer paralelismos con Blatter y no tiene que ver con ello. Nos gustaría que el fiscal nos dijera cuál es ese comportamiento penal", concluyó.