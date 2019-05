El filial, «mejor que nunca»

No comparte Miguel Álvarez la idea de que el play-off de ascenso a Segunda División A no llega en el mejor de los momentos para el Villarreal B, que ha encadenado en la recta final de la liga regular dos derrotas que le han descabalgado de una segunda plaza que parecía al alcance no hace demasiado. Por eso, el preparador del filial amarillo lanza un mensaje a los «escépticos» con las opciones de que el Villarreal B regrese a la categoría de plata que perdió en el 2012, después de aquel inesperado descenso de los mayores, a los que no salvó ni Garrido ni Molina ni, a última hora, Lotina. «Mucha gente habla de que hemos bajado el nivel en la segunda vuelta, pero les digo que estamos bien, mejor que nunca», decía el míster groguet en su análisis de lo que espera en la ida de la primera eliminatoria ante el Melilla, también tercero de su grupo, el IV.

De todas formas, tampoco Álvarez se siente incómodo asumiendo el papel de víctima ante un Melilla «hecho para ascender» y que quizás ha pagado en la segunda vuelta «la salida de su delantero de referencia —Yacine, traspasado al Elche por 400.000 euros— y la baja de Ortega», su sostén en el centro del campo. «Me gusta que se diga que somos flojos y que se dude de nosotros», dice el entrenador jienense, optimista por el nivel competitivo de un grupo que «ha hecho una temporada increíble» y por el hecho de llegar al momento determinante del ejercicio «con todos los jugadores en condiciones para afrontar la eliminatoria», incluidos los refuerzos del lateral izquierdo Quintillà y del mediocentro Morlanes, habituales en el primer equipo.

Miguel Álvarez espera, además, que la grada del Mini Estadi añada un plus al equipo este domingo (18.30 horas) para conseguir un resultado que permita viajar a Melilla con todas las opciones de seguir adelante en el play-off. «Creo que la afición es consciente de lo que significa una promoción», apunta Álvarez, que espera cerrar la ida con un buen marcador y «encajando en nuestro campo los menos goles posibles». Si es así, las posibilidades del filial amarillo crecerán enormemente «porque hemos demostrado ser un equipo muy competitivo a domicilio», apostilla el técnico.

Homenaje a la cantera

Durante el descanso del encuentro ante el Melilla, el Villarreal homenajeará a los equipos groguets que se han proclamado campeones de liga esta temporada: benjamín A, alevín A, infantil A, juvenil A y femenino C. El filial tiene en su mano el último éxito de la temporada.