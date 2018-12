La final del Trofeu Joves Diputació, a Vila-real

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real acollirà demà, divendres dia 21 de desembre, a partir de les 18.30 hores, la gran final del III Trofeu Joves d’Escala i Corda-Diputació de Castelló. Un duel que enfrontarà a la parella De la Vega i Àlvaro front a la dupla composta per José Salvador i Carlos.

Aquestes parelles van arribar a la final amb autorita. La primera semifinal, disputada al Salvador Sagols de Vila-real, la van guanyar José Salvador i Carlos per 60-45 davant al trio de Santi de Silla, Guillermo i Àlex Olivas.

La segona semifinal es va jugar al trinquet Municipal de Borriana, on De la Vega i Álvaro van superar per un ampli 60 per 35 a la parella de Giner i Bueno.