Fisac: "Montakit Fuenlabra es un equipo compacto, con talento y experiencia"

El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado hoy que su rival del próximo domingo en la quinta jornada de Liga, el Montakit Fuenlabrada, es un equipo "compacto, con mucho talento y experiencia".

Fisac ha señalado también que el hecho de que haya cambiado el entrenador supone siempre "una motivación y un extra" para los jugadores durante al menos dos o tres semanas ya que intentan demostrar al nuevo técnico que tienen un puesto en el equipo.

A este respecto ha comentado que las dos o tres primeras semanas después de un cambio de entrenador se suele funcionar con el tipo de juego que juego que se venía realizando con anterioridad pero que lo que sí sepuede modificar es "el carácter, la intensidad, el empuje y las emociones".

El preparador del conjunto 'rojillo' considera que el enfrentamiento con el conjunto madrileño es "complejo" porque el Montakit Fuenlabrada demostró el año pasado el tipo de equipo que es metiéndose en la Copa del Rey y quedándose a una victoria del playoff demostrando "ambición y carácter".

"Tenemos que ser capaces de suplir eso sabiendo que jugamos en casa. Si ellos hacen diez nosotros tenemos que hacer once, si ellos cogen diez rebotes nosotros tenemos que coger once, si meten diez triples nosotros tenemos que meter ronce. Es nuestra única ambición en este partido para intentar lograr un resultado positivo que nos daría lo que queremos conseguir que es ganar en casa todos los partidos para no tener ningún bagage negativo", ha destacado.

Fisac ha diseccionado a la plantilla del equipo madrileño explicando que Tomás Bellas es un hombre que tiene "ganas de agradar y hacerlo bien" y que le parece "un excelente jugador y de máximo nivel", que en la posición de alero cuenta con dos hombres top como Paco Cruz y Popovic "por ese conocimiento que tienen del baloncesto y por el descaro de cara al aro".

Sobre Popovic ha hecho un inciso subrayando que es un jugador "de Euroliga, un jugadorazo" que intenta meter al equipo en el playoff y Copa y que como empiece a tirar puede ver el aro "como si fuese un piscinón".

Volviendo al equipo ha explicado que a la línea exterior han llegado jugadores jóvenes del estilo de Marc García o Alex Llorca y que cuentan con un jugador que el año pasado fue determinante como Eyenga.

"Eyenga es un jugador que rebotea bien, tiene facilidad para poder mirar al aro y si tuviéramos la baja de Okoye, que tiene un problema gastrointestinal por el que se le han realizado pruebas médicas, nos podría hacer daño y tendríamos que ver como lo podríamos remediar", ha explicado.

Sobre los pívots ha apuntado que son jugadores atléticos, algunos con menos nombre como Zanna o Chema González, pero "con un trabajo y una actitud admirables que trabajan tres veces" y que suponen "un complemento para la gran línea exterior de talento que tienen", además de un O'Leary "que no para de esforzarse por el equipo" y que "siempre" da algo de lo que no ha trabajado el equipo.

De Lucas Nogueira ha indicado que aunque es un hombre que no se sabe muy bien cómo está "llega de la NBA y es top", mientras que completan la pintura Clark, al que considera "un jugador de talento" que es "algo más" que lo que piensa la gente y que demostró el año pasado. El preparador segoviano piensa que Clark es "un tirador, un jugador que puede jugar al poste bajo, defender y rebotear con buenas condiciones".

Igualmente ha recordado que su equipo viene de sufrir "una derrota dura que hace daño en el corazón y en la situación mental", pero que aún así hay que intentar olvidarse de quién es el oponente y ser un equipo "sólido, aguerrido, valiente, que se divierta y que empuje".

"Tenemos una obligación, como siempre que jugamos en casa, en la que ganar o perder no importa y sí ir a dar en todo momento el máximo de lo que tenemos. Nuestro grado de acierto va a delimitar mucho un partido en el que ellos también vienen de una derrota dura pero que han sabido reconducir a través de la competición europea", ha analizado.

Además de la duda de Okoye, Porfirio Fisac sigue con varios jugadores con problemas físicos, como Fran Vázquez, con un pequeño esguince de tobillo sufrido al inicio del último encuentro, Seibutis que sigue con sus problemas de espalda y con Bo McCalebb con un problema de rodilla del que "ha mejorado".