Florentino Pérez afirma que el Real Madrid no jugará en EEUU: "Nos negamos rotundamente"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha respondido con rotundidad en la Asamblea del club a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos, al afirmar que el conjunto madridista se niega "rotundamente".

"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", ha sentenciado.

AGRADECIMIENTO A CRISTIANO

El presidente madridista también ha dejado un recuerdo repleto de agradecimiento al portugués Cristiano Ronaldo, "digno sucesor de Alfredo Di Stéfano", y Zinedine Zidane, "mito e historia" del club, que ha dicho que será "su casa para siempre".

"Hay dos figuras a las que me quiero referir, el máximo goleador de la historia del club y digno sucesor de Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo", ha dicho antes de ser interrumpido por los aplausos de los socios compromisarios.

"Durante las nueve temporadas que ha vestido la camiseta del Real Madrid, Cristiano ha sido un referente. Su trayectoria será contada de generación en generación. Es un ejemplo para todos los que se enfundan nuestra camiseta y los que tienen el sueño de hacerlo algún día. Muchas gracias Cristiano", ha añadido.

RECUERDO TAMBIÉN PARA ZIDANE

El mismo cariño ha mostrado Florentino Pérez por la figura de Zinedine Zidane. "Otro de nuestros grandes referentes para siempre es y será Zidane. Como entrenador del primer equipo ha entrado en la historia como uno de los grandes gigantes del Real Madrid con nueve títulos en dos años y cinco meses, tres Champions consecutivas, que nadie ha conseguido en el mundo".

"Zidane es uno de nuestros grandes mitos y es historia del Real Madrid, sabe que esta es su casa para siempre como Cristiano Ronaldo. Gracias Zizou", ha añadido.