Fornals: «El Villarreal merecía que me despidiera como toca»

Con la ilusión de quien afronta un nuevo proyecto, pero con la nostalgia de haber estado muy a gusto en el Villarreal CF y en su casa... así de sincero se mostró ayer Pablo Fornals, centrocampista castellonense que tras dos años en el conjunto amarillo se marcha traspasado al West Ham United, de la Premier League inglesa (pagó por su traspaso cerca de 27 millones de euros), club por el que ha firmado por las próximas cinco temporadas.

El vigente campeón de Europa sub-21 quiso comparecer ayer en la Ciudad Deportiva para despedirse de club y afición. «Han sido dos años muy intensos en los que he vivido grandes momentos. El Villarreal me ha ayudado a crecer y aquí he aprendido mucho como jugador y como persona. Dejo muchos amigos y me quería despedir del club y la afición como toca. Ahora me voy a vivir una nueva aventura lejos de casa», argumentó el futbolista.

EL MOMENTO / Entre sus mejores recuerdos como groguet, Pablo Fornals destacó su tanto en el Santiago Bernabéu, que dio a los amarillos la primera victoria de su historia en el feudo blanco: «Me vienen a la cabeza grandes momentos. El triunfo ante el Real Madrid, la clasificación europea en Riazor y, pese a lo dura que ha sido esta temporada, después de tanto sufrimiento, también recuerdo con cariño la consecución de la permanencia ante el Eibar en casa», confesó.

REGALO AL CLUB / El centrocampista castellonense tuvo el detalle de regalar al Villarreal una camiseta firmada de la selección española conmemorativa del triunfo nacional en la Eurocopa sub-21 de Italia. Al respecto, señaló que clave del éxito de la Rojita era la comunión existente entre los jugadores que componían el plantel: «Somos un equipo muy compacto. La unión ha sido la base del crecimiento del equipo. Empezamos mal, pero acabamos ganando el título. Creo que el partido ante Bélgica supuso un punto de inflexión. Tras ese triunfo, empezamos a creernos que podíamos conseguir el título», matizó.

PELLEGRINI, CLAVE / A su vez, se mostró ilusionado por su llegada al fútbol inglés: «Es una liga en la que siempre he querido jugar. Trabajar con Pellegrini y conocer una cultura nueva eran retos que me apetecía afrontar. En la Premier el juego es más rápido y se adapta a mis condiciones», concluyó un ilusionado Fornals.