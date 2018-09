Fornals: «Pensaba que iba fuera cuando he visto salir la pelota...»

Pablo Fornals anotó, sin duda, uno de los goles más espectaculares que se han visto en el nuevo San Mamés, al empalmar un voleón desde unos 40 metros que superó a Unai Simón. No era un gol cualquiera. Era el 0-1, el que abría la lata, el que encaminaba al Submarino a un triunfo histórico que conmemoraba el año de Javier Calleja en el banquillo del primer equipo, el primer triunfo en el nuevo San Mamés...

«He visto al portero adelantado y no me lo he pensado», empezó su relato. Podía haberle dado a un aficionado pero estoy agradecido a Dios por haber conseguido el gol», explicaba el castellonense la estratosférica forma de inaugurar el marcador. «Creía que iba fuera cuando he visto salir la pelota... pero luego ha cogido un efecto», completó su análisis sobre la obra de arte del 0-1.

Fornals también hablaba del encuentro globalmente. «Sabíamos de la importancia de conseguir los tres puntos aquí en la Catedral, con el ambiente que hay y lo difícil que es», rubricó el castellonense, que espera que este contundente 0-3 frente al Athletic les sirva «para coger la dinámica y tirar hacia arriba».

LA CELEBRACIÓN // Fornals se encargó de recordar que, tal día como ayer, un 26 de septiembre del 2015, debutaba en Primera División, en las filas del Málaga, nada más y nada menos que con un 0-0 en el Bernabéu. Fornals tuvo palabras de agradecimiento para Javi Gracia, el hombre que apostó por él en aquel momento tan señalado, punto de partida para una destacada carrera que no ha hecho más que despegar.

«Diciéndolo a lo bruto: Pablo se ha salido», dijo Javier Calleja del 8. «Ha sido el jugador del partido», agregó. «El gol que ha marcado dice mucho de la calidad y el talento que tiene», prosiguió. «Y lo que es más dificil, era que abría la lata», contextualizó. «Con su gol, el equipo se ha envalentonado», aseveró Calleja.

Hasta los rivales se rindieron. «No esperábamos el golazo de Fornals, ha sido un bombazo», reconocía Ander Capa sobre el daño que les había causado.

«PARTIDO COMPLETO» // Calleja se quedó con el fondo (el 0-3) y la forma de la victoria: «Hemos ganado y convencido». «Hemos sido un gran equipo durante los 90 minutos: ha sido un partido completo, esa es la línea a seguir», añadió el madrileño.

A juicio de Calleja, «las ideas claras la hemos tenido siempre, lo que no habían acompañado eran los resultados». «Hemos aunado todo lo que habíamos comentado durante la semana: la solidez defensiva, ser contundentes, no cometer errores, interpretar bien el juego, ser nosotros mismos cuando teníamos la pelota...», enumeró las virtudes exhibidas en San Mamés, donde repitió el once del domingo: «Me gustó lo que vi». «Faltaba tener personalidad y ser más atrevidos en ataque», incidió el técnico.

«No podía tener mejor regalo, así da gusto celebrar los aniversarios», manifestó sobre su primer año en el banquillo, aunque matizó: «Nos merecíamos más puntos de los que llevábamos; esto nos va a reforzar mucho».