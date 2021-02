El francés Bodiger refuerza el centro del campo del Castellón

Dos futbolistas buscaba el CD Castellón para reforzar su plantilla y ha apurado casi hasta el último momento del último día en el que se cerraba el plazo de fichajes para intentar cerrarlos. Ha sido una jornada larga y el club albinegro finalmente tan solo ha podido incorporar a un mediocentro ofensivo a sus filas. Se trata del francés Yann Bodiger (Sète, 9 de febrero de 1995), quien por la mañana había rescindido su contrato con el Cádiz CF y llega a la capital de la Plana libre.

El futbolista galo, internacional con la selección francesa sub-21, ha tenido participación en nueve encuentros de los 21 disputados en Primera División con el conjunto gaditano en la presente campaña, con 244 minutos. También tuvo minutos en los tres partidos de Copa del Rey de los andaluces (242). Unos escasos 486 minutos en los primeros seis meses de competición que le han llevado a buscar nuevas metas para acabar la campaña 2020/21.

Aunque tenía ofertas de otros clubes de la zona baja de la clasificación de Segunda División, Bodiger ha acabado decantándose por el Castellón y firma hasta final de temporada. Formado en las categorías inferiores del Toulouse, llegó a jugar en la Ligue 1 69 partidos, marcando dos goles (entre las temporadas 2014/15 y 2018/19). Esa última campaña fue cedido al Córdoba, de Segunda División, y disputó 14 partidos.

Fue en el verano del 2019 cuando el Cádiz se hizo con sus servicios y lo cierto es que Bodiger tuvo bastante presencia en el equipo a las órdenes de Álvaro Cervera. Aquella primera campaña como cadista cerró 21 encuentros de la competición doméstica pero, al ascender, ha ido a menos y su rol en el equipo ha cambiado considerablemente. Ahora, buscará recuperar ritmo de competición a las órdenes de Juan Carlos Garrido y tratará de contribuir a que el Castellón logre la permanencia en Segunda División.

Durante el día, desde el club castellonense se había negociado con otros jugadores, como el centrocampista del Elche Omenuke Mfulu, que esta temporada ha participado en 11 partidos con el conjunto ilicitano en Primera, pero recibió un no por respuesta.





A la espera de un central libre

A pesar de que en este mercado de fichajes no se ha podido incorporar a ningún central como estaba previsto, la secretaría técnica del club albinegro esperará a un agente libre para reforzar su zaga en fechas próximas. Varios fueron los futbolistas a los que se tanteó hasta última hora del día de ayer pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Uno de ellos fue el central, también del Elche, Dani Calvo, quien prefirió no moverse de la ciudad alicantina y seguirá en el conjunto verdiblanco a pesar de no disponer de demasiadas oportunidades esta campaña.

De este modo, Yann Bodiger se convierte en el segundo fichaje del Castellón en esta ventana de invierno y se suma al de Javi Moyano, lateral zurdo que llegó también libre al equipo.