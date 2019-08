Frente común contra Rubiales

Los 42 clubes profesionales españoles no van a negociar con la Federación de fútbol para buscar una solución al enfrentamiento judicial que mantienen. La Liga va a seguir intentando que se jueguen partidos de liga los lunes por la vía que propone su presidente, Javier Tebas, de confrontación total con la RFEF, así se determinó en la Asamblea Extraordinaria que celebró La Liga este lunes, que no hizo más que refrendar la posición que ya había exhibido la patronal ante Rubiales, la Federación y la sentencia judicial que dictaminó que no hubiera fútbol los lunes.

El camino de confrontación total con la Federación que ha emprendido La Liga ha sido plenamente respaldado por los clubes este lunes, al menos públicamente, después de la sentencia que la Federación vendió como una victoria histórica, como ya hicieron a finales del pasado mes de julio en la Asamblea Ordinaria, con la gran guerra entre los dirigentes a punto de estallar.

CARTA DE RUBIALES

Los clubes han tomado una decisión firme de no negociar con la Federación, con cierta indignación por la carta que les remitió el presidente, Luis Rubiales, la misma mañana de este lunes, en la que se reunían todos los clubes en Madrid. En ella, instaba a mantener una negociación franca y de buena fe que, asegura la carta, podría empezar esta misma tarde, precisamente aprovechando que los clubes ya están en Madrid.

La negativa de los clubes, entre cierta indignación, llegó en forma de apoyo unánime a Javier Tebas y a su estrategia de tomar la sentencia del juez Sánchez Magro como una victoria parcial, el preámbulo del triunfo final, con recurso de por medio: Ya hemos conseguido el jugar los viernes y estoy convencido de que jugaremos también los lunes. Ahora queda recurrir, aseguró Tebas a EFE tras el auto.

Después de la sentencia judicial que admitió, en parte, las medidas cautelares que pedía La Liga, el campeonato nacional arrancará este viernes con el partido Athletic-Barça, después de dos cambios de horarios que también afectan a la segunda y a la tercera jornada, aunque en ninguna habrá partido de lunes.