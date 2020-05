Funes Mori dice adiós a la Liga 2019/20

Primer contratiempo para el Villarreal CF tras su regreso a los entrenamientos hace algunas semanas. Ramiro Funes Mori sufre la rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho y deberá pasar por el quirófano. El tiempo estimado de recuperación es de unos tres meses aproximadamente, por lo que el central argentino ya no volverá a competir en la presente temporada cuando se reanude el fútbol en LaLiga tras la pandemia mundial del coronavirus.



Funes Mori realizó un mal gesto en la sesión preparatoria del pasado jueves y estaba pendiente de que se le realizaran las correspondientes pruebas médicas. Unas valoraciones que ayer confirmaron la lesión y que llevarán al jugador a ser intervenido este mismo martes en el Hospital Quirónsalud de Barcelona por el doctor Ramón Cugat.



En principio, Javi Calleja seguirá trabajando con los futbolistas con los que estaba contando desde el primer día aunque no se descarta que pueda echar mano del filial y contar con Pepe Castaño o Javi Fernández, ambos futbolistas del filial amarillo y que por edad podrían subir al primer equipo, más aún teniendo en cuenta que el Villarreal B no tiene nada en juego ya y volverá en breve a los entrenamientos para que los jugadores no estén tanto tiempo sin entrenar después de más de dos meses en sus respectivos domicilios.



Y es que la lesión de Funes Mori deja al preparador madrileño con solo tres centrales (Raúl Albiol, Pau Torres y Chakla) de cara al retorno a LaLiga el próximo mes de junio, una situación similar a la que se dio en la primera parte de la competición liguera del presente curso, cuando precisamente el argentino fue el encargado de suplir a sus compañeros lesionados.