Funes Mori: «El Spartak nos hizo tres goles con muy poco»

El Villarreal cerrará este nuevo esprint mañana en Cornellà-El Prat, donde comparece después del 0-1 en el Estadio de la Cerámica contra el Valladolid y el 3-3 del jueves contra el Spartak. Los amarillos no tienen ni 48 horas para preparar la visita al Espanyol, en la que no deberán repetir los errores en Moscú, donde un partido que tenían ganado en el minuto 80 lo salvaron, gracias a un penalti transformado por Santi Cazorla, en el 96.

Precisamente, uno de los artífices del postrero empate, un Ramiro Funes Mori convertido en víctima de la pena máxima, repasaba lo que, para él, había sido «un partido raro». «Teníamos la victoria al alcance y la dejamos escapar», agregó. «Era un equipo que empujaba y lo dejamos venir, perdimos la pelota...», enumeró el central reconvertido en el Submarino, por cuestiones de extrema necesidad, en mediocentro. «Tuvimos manos a mano en los que pudimos hacer gol, cinco contraataques claros... Por suerte en la última jugada, de penal, lo pudimos empatar», corroboró.

El diagnóstico de Funes Mori reflejó el mal segundo tiempo del Villarreal en el Otkrytie Arena. «Perdimos el centro del campo un poco, no ganamos la segunda jugada y se nos volvió un partido incómodo en el que con muy poco nos hacían daño», aseveró. «Hay que seguir siempre hasta el final, se peleó y se pudo empatar», incidió el argentino.

CLARO, CLARO // Para Funes Mori, no hay duda: penalti claro. «Layún tira el córner, la pelota le pasa al defensor, la paro con el pecho y me agarran cuando voy a pegar a portería y me desestabilizan, por eso sale el balón arriba», relata sobre la acción que, culminada con la transformación de Cazorla desde los 11 metros, da aire al Villarreal. «Nos vamos con un sabor amargo, porque teníamos el partido controlado», resumió. «El Spartak, con muy poco nos hizo tres goles», admitió. «Vamos a tener que pelear hasta el final, es una Europa League muy difícil: fuera hay que rescatar algún punto y en casa hacernos fuertes», pidió.

Funes Mori mira al Espanyol, hacia un «un partido lindo» en el que «hay que salir a ganar».