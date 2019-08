Funes Mori se ofrece a Calleja como central diestro

Ramiro Funes Mori afronta su segunda campaña en el Submarino con la idea de mejorar tanto el nivel colectivo como individual de la pasada temporada, «en la que me costó arrancar porque llegué al equipo tras mucho tiempo sin jugar por la una lesión».

El defensa internacional argentino, que elogia la llegada de su nuevo compañero Raúl Albiol —«en el vestuario ya notamos su peso y su experiencia», recalca—, no cree estrictamente necesario que el Villarreal deba acudir al mercado para completar la nómina de centrales, ante la ausencia de un segundo central de perfil diestro. Funes Mori se ofrece a su entrenador, Calleja, como solución en caso de ser necesario. «Ya jugué la temporada pasada de central derecho y es una posición que no se me da mal, aunque prefiero jugar por la izquierda. No sería un problema para mí jugar ahí, como tampoco si tengo que hacerlo de pivote como lo hice en la pasada campaña. Estoy para ayudar en la posición que sea», explica.

Funes Mori apuesta por un regreso del Submarino «a los puestos europeos», aunque avisa que espera una Liga dura: «Cada vez es más difícil por el nivel de los rivales».