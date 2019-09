Fuoli: «Debemos seguir con los pies en el suelo»

«Debemos mantener los pies en el suelo; no podemos venirnos arriba porque esto no ha hecho más que comenzar; quedan más de 30 partidos por disputarse». Es la reflexión del portero zaragozano Diego Fuoli, que se encarga de evitar que el Villarreal B encaje goles. El equipo ha hecho pleno: cuatro partidos y cuatro triunfos. Pese a ello nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. «Hay un ambiente de alegría y felicidad en el vestuario. Estamos satisfechos por el trabajo realizado», señala el guardameta, que destaca el mérito de «ganar cuatro partidos seguidos en esta categoría, algo que no es fácil, y menos en escenarios como el Rico Pérez o el Municipal de Llagostera».

Diego Fuoli espera con ganas el partido del sábado (17.00 horas) ante el Barça B en el Mini: «Tenemos una prueba muy exigente ante un equipo similar al nuestro: con gente joven y de buena propuesta futbolística».