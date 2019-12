El fútbol chino impone un límite salarial a los jugadores extranjeros

Las autoridades de fútbol chinas anunciaron importantes reducciones en el gasto de los clubs antes del inicio de la temporada 2020. La medida más impactante incluye un tope en los salarios de los jugadores extranjeros y nacionales para evitar la ruina financiera de los clubs. Eso implica que los grandes fichajes de antaño pasan a mejor vida y que jugadores como el examarillo Bakambu, Yanick Carrasco o Hulk puedan volver a Europa.

Los jugadores reclutados en el extranjero para la Superliga china no podrán ganar más de tres millones de euros después de impuestos, la primera vez que se implementa un tope salarial en más de una década. Para los jugadores chinos, el límite salarial se rebaja aún más y queda fijado en 1,1 millones de euros. Los clubs tampoco podrán gastar más de 1.100 millones de yuanes en sus operaciones durante la próxima campaña, con salarios que no excederán el 60% de esa cantidad. «Nuestros clubs quemaron demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha gestionado de manera sostenible», dijo el presidente de la Asociación China de Fútbol, ??Chen Xuyuan,

flexibilidad con bonos / No obstante, los clubs podrían disponer de cierta flexibilidad gracias a los bonos que se pueden pagar a las nuevas estrellas que proceden del extranjero. A los clubs también se les permitirá fichar a un quinto jugador del extranjero, por encima de la cuota actual de cuatro, pero solo se les permitirá colocar a cuatro en el campo en el mismo momento.

El freno al gasto excesivo en la Liga China es una preocupación insistente en los últimos años después del desembolso importante en estrellas extranjeras antes de la temporada 2017, como el astro brasileño Óscar o el argentino Carlos Tévez. Posteriormente se impuso un impuesto del 100% a las transferencias valoradas en más de 45 millones de yuanes con jugadores extranjeros.

El dinero se ha invertido en el fútbol chino por parte del sector privado del país desde que Xi Jinping, un fanático del fútbol que ha declarado su deseo de mejorar la posición de la nación dentro del juego, se convirtió en presidente en el 2013. La afluencia de talento extranjero, que se espera que eleve los estándares a nivel de club, ha hecho poco para revertir la triste fortuna del equipo nacional, ya que China no se ha clasificado para un Mundial desde su debut en el 2002.

Gareth Bale fue la última superestrella mundial en vincularse con un traslado a China. Esa transferencia al Jiangsu Suning fracasó antes del cierre de la ventana de traspasos el verano pasado y ahora parece prácticamente inviable con las mencionadas restricciones salariales.